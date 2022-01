Quién es Guillermo, el enfermero sanjuanino que se volvió viral

Hace menos de una semana, el posteo de un enfermero sanjuanino se volvió viral. En el post de Facebook, José Guillermo Rodríguez, quien trabaja en el Puesto Sanitario Alfonso Barassi, pidió disculpas.

Rodríguez se disculpó por la demora en el sistema de testeos en la provincia, pero también se refirió al cansancio que tiene el personal de salud y a que “lo están dejando todo”.

La publicación en su red personal recorrió todos los medios provinciales y llegó hasta a los nacionales. Pero, ¿quién es este enfermero que representa al equipo de salud?

José Guillermo Rodríguez nació en Buenos Aires a principio de la década de los '70. Tiene 51 años. Está separado y tiene tres hijos, dos varones y una nena. Su hijo del medio, Iñaki, se sorprende de que su papá se haya vuelto viral por una publicación representando el cansancio de sus compañeros.

Pero lo cierto es que la de vida de Guillermo y la de sus padres explica mucho de por qué él se convirtió en el abanderado de un mensaje que era necesario dar. Antes de volverse viral, muchos lo conocían por su historia familiar.

Sus padres, sanjuaninos, eran unos jóvenes trabajadores que emigraron hacia la ciudad de la furia. Su papá fue militante de Montoneros y murió en la llamada “Masacre del Río Luján”. El 12 de abril de 1975, cuando Guillermo tenía apenas tres años, su padre fue asesinado en manos de la fuerza parapolicial llamada Triple A. A Guillermo Rodríguez lo mataron junto a otros cuatro militantes más. Tenía 25 años.

Su mamá fue secuestrada junto a su hermano mayor y vivió torturas por parte de la fuerza parapolicial. Pudo huir de esa situación, ante la inminente llegada de la dictadura militar en 1976, la madre de Guillermo decidió volver a San Juan con sus tres pequeños hijos y resguardarse de la persecución policial/militar.

El ahora enfermero de la Salud Pública creció sin conocer su pasado. Sin embargo, sus raíces eran innegables. Cuando en su adolescencia Guillermo supo su historia, comenzó a militar tal como lo hizo su padre. Se unió a una ONG llamada “Asociación Civil entre Derechos y Vecinos”, con la cual realiza diferentes actividades solidarias.

De grande, como profesional de la salud, conversando con sus colegas se dieron cuenta de que no se sentían representados por los sindicatos existentes en la provincia. Debido a esto, Guillermo decidió conformar y presidir la Unión Sindical del Personal de Enfermería. Su vocación de representar a sus pares viene de mucho antes de la foto en las redes sociales que vio todo el país. Una vida marcada por el compromiso dejó sus vestigios también en la esfera laboral en la lucha por los derechos del personal de enfermería.

La historia de la profesión de Rodríguez se remonta unos años atrás. El enfermero le comentó a DIARIO HUARPE que decidió ser enfermero de casualidad, debido a que consideraba que era una carrera corta para poder recibirse rápidamente.

Sin embargo, durante sus primeras experiencias profesionales, se dio cuenta de que ser enfermero no era una simple casualidad. “Empecé con esta profesión porque me sentía grande y quería estudiar una carrera corta, por eso elegí enfermería, luego me di cuenta de la importancia de mi función. Pude ser útil, ayudé a salvar vidas”, expresó.

Durante la pandemia, este sentimiento de utilidad y ayuda aumentó. Es que, junto al equipo que conforma con sus compañeros de trabajo, comentó que han atendido a cientos de personas con Covid-19 en estos últimos tiempos. Al contrario de lo que cualquier persona podría imaginarse, Guillermo dice que no tuvo miedo y que, por suerte, los equipos de cuidado que brinda el Estado son muy efectivos.

Guillermo contó que busca tener una vida relacionada con el compromiso para con el otro. También con la lucha. Pero más que nada, con la necesidad de ayudar a los demás. Desde su temprana militancia y solidaridad en la ONG de Rawson, hasta la fundación de su sindicato, se puede observar cada uno de estos rasgos.

Ahora, en medio de la crisis por la pandemia, este hombre se animó a hablar para contar la realidad que él y cientos de colegas viven a diario en su lucha por evitar la propagación el Covid-19.