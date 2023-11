¿Quién es? La estrella de UFC que quiere probar suerte en el boxeo

Dustin Poirier, una de las figuras más destacadas y queridas en UFC, ha expresado su deseo de incursionar en el boxeo antes que su carrera llegue a su fin. Con una trayectoria impresionante en la promoción desde 2011, el "Diamante" ha acumulado logros significativos, incluido un título interino y varios reconocimientos por Pelea del Año. Sin dudas, una de las leyendas de las Artes Marciales Mixtas.

El deseo de probar suerte en el boxeo no es nuevo en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, ya que varias leyendas, como Anderson Silva, Nate Díaz y su compañero de equipo Jorge Masvidal, han incursionado en este deporte en los últimos años. Poirier, inspirado inicialmente por el pugilismo antes de adentrarse en las MMA, ve la posibilidad de explorar el cuadrilátero como una oportunidad para recorrer el camino no tomado, demostrando así su versatilidad en el mundo de los deportes de combate. En diálogo con The MMA Hour, no se guardó nada.

El deseo de Dustin Poririer

"¿Boxeo? Me gustaría hacerlo antes de que todo termine, pero no creo que eso vaya a suceder nunca. Creo que me quedan como 5 o 6 peleas más en mi contrato con UFC. Me gustaría. La primera vez que me puse un par de guantes eran guantes de boxeo. Pensé que iba a ser boxeador. Me encantaban los deportes de combate. Primero me encantó el boxeo", reconoció Poirier al comienzo.

Luego, Dustin mencionó: "Veía peleas y me inspiraba, y sabía que lo que esos muchachos estaban mostrando allí, luchando a través de la sangre y el coraje, seguían avanzando, fuera lo que fuera, sabía que lo tenía. Sabía que tenía eso. Sabía sobre las peleas en jaula. Mi papá y yo solíamos ver cintas VHS de las tiendas de videos familiares en el pasado. Por supuesto que sabía sobre peleas en jaula".

"Y había luchado un poco cuando era más joven, no sabía nada sobre jiu-jitsu, pero cuando conocí a esos tipos en el gimnasio de boxeo y comenzaron a decirme dónde entrenaban y hacían kickboxing y jiu-jitsu, que el fin de semana siguiente estuve en su gimnasio y nunca regresé. Estoy contento con el resultado. Creo que me hubiera ido bien en el boxeo. Sigo pensando que puedo hacerlo bien en el boxeo, pero soy un luchador de MMA", cerró Dustin Poirier.