En los últimos días se conoció que en el frente oficialista Todos no descartan participar en las PASO con varias listas. En ese contexto, el gobernador Sergio Uñac declaró en rueda de prensa que las listas pueden estar encabezadas por algún miembro del gabinete o bien algún intendente que curse su segundo mandato. Tras esto, DIARIO HUARPE, consultó a los jefes comunales que no pueden repetir y sólo dos se anotaron para ser tenidos en cuenta: Juan Carlos Quiroga Moyano de 25 de Mayo y Omar “Mengueche” Ortiz de Valle Fértil. El resto prefiere terminar su mandato, pero aclararon que harán lo que decida el presidente del PJ local.

Según el cronograma electoral, la fecha para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias vence es el 19 de junio. Si bien resta mucho tiempo, también es cierto que las negociaciones están a la orden del día y más después que el propio gobernador haya abierto el juego de participar.

Con este panorama los intendentes de 25 de Mayo y Valle Fértil no vieron con malos ojos que algún jefe comunal pueda liderar una lista. “Nosotros en nuestro partido somos muy verticalistas. Yo respondo a las órdenes del gobernador, yo estoy a disposición del partido”, dijo Quiroga Moyano y no descartó ser candidato “siempre y cuando tengamos el respaldo del gobernador. Si él decide que debe ser así, yo ahí estaré”.

En la misma postura se paró “Mengueche” Ortiz al decir que “los candidatos saldrán del consenso con el gobernador. Si aparece una lista de algún intendente lo apoyaremos”. Al ser consultado sobre su intención fue tajante al decir que “nada está descartado, me gustaría integrar una lista a diputado nacional. Si me preguntan si me gustaría digo que sí”.

Entre los jefes comunales que prefieren terminar su mandato están Mario Martín de Sarmiento, Leopoldo Soler de Ullum y Jorge Castañeda de Calingasta. El primero, en diálogo con DIARIO HUARPE, expresó que “no tengo intenciones de ser candidato. Yo tengo mandato hasta el 2023 y los vecinos de Sarmiento me eligieron para eso”. Por su parte, Soler, apuntó que “en absoluto pienso en eso, yo estoy abocado a terminar mi mandato y hoy no tengo aspiraciones más que de terminar bien mi gestión en Ullum”. En tanto que Castañeda sentenció que “no manejo esa posibilidad de una candidatura, hoy quiero terminar mi mandato. Obviamente aportaremos nuestra militancia en Calingasta para que el Frente Todos salga primero en las elecciones”.

Los que también dijeron que no, pero aclararon que será el presidente del PJ local quien tiene la última palabra son el intendente de Chimbas Fabián Gramajo, de Jáchal Miguel Vega y de San Martín Cristian Andino. Los tres cursan su segundo mandato y tienen una muy buena imagen a nivel provincial.

“Yo soy parte de un proyecto político que conduce Sergio Uñac y yo acompañaré las decisiones que él decida. Hoy mi agenda está puesta en la gestión municipal y en mejorar el día a día de los chimberos. En lo particular no hay nada hablado y será el gobernador quien decida los pasos a seguir”, dijo Gramajo y resaltó que “todos los intendentes tienen el consenso político para ocupar el lugar de candidato a diputado nacional”.

Desde Jáchal, Miguel Vega, comentó que “mi proyecto y mi aspiración hoy es poder terminar mi mandato como intendente, pero hay un proyecto y ese proyecto lo encabeza el gobernador Uñac. Yo soy muy respetuoso de las decisiones del partido y soy parte de este proyecto y obviamente estaremos en el lugar que decida el gobernador. Uñac sabe muy bien dónde hacemos más falta”.

Por último, Andino, comentó que “yo quiero y aspiro a terminar mi mandato como intendente. Ahora si el gobernador Uñac pide otra cosas lo vamos a evaluar, ya que soy parte de un proyecto y busco lo mejor para San Juan”.

Los intendentes ya dijeron cuáles son sus aspiraciones, ahora resta saber qué pasará con los demás dirigentes que integran el Frente Todos. Es que según dijo Uñac, en la carrera también estaría algún integrante de su gabinete de ministros.