Rafael Correa pide a policías y militares ecuatorianos "dejar de reprimir a sus hermanos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, llamó hoy a las fuerzas de seguridad a "aplicar la objeción de conciencia" y "dejar de reprimir a sus hermanos", además de recordarles la obligación es defender "a la patria y no a un gobierno acabado por su propia traición", y advirtió al presidente Lenín Moreno que en algún momento responderá "por tanta represión". En un video publicado en su perfil de Twitter, el ex mandatario acusó al presidente Lenín Moreno de romper la democracia y la ley al traicionar el programa votado en la urnas, que "hubiera evitado todo lo que estamos pasando", dijo aludiendo a la grave crisis política e institucional del país andino. El ex mandatario, insistió en su pedido de que Moreno convoque a elecciones anticipadas y recordó que la Constitución de 2008 establece esta alternativa "en caso de grave crisis política o conmoción interna". "¿Qué esperan, acaso no hay suficientes muertos?" prosigue el mandatario en el video retuiteado más de 2.000 veces un su primera media hora en la red, que lo muestra sobre fondo gris y acompañado por la bandera ecuatoriana mientras clama que "la insensatez de un hombre aferrado al poder o a los intereses que sirve no le hagan más daño al pueblo ecuatoriano". Además dijo a los ecuatorianos que "sin odio pero con memoria" su voto "será la mejor arma para recuperar el país que con tanto éxito, alegría y paz construímos todos juntos. ¡¡Hasta la Victoria, siempre!!". Correa urgió el miércoles a Moreno a convocar elecciones anticipadas ante las crecientes protestas ciudadanas contra un paquete de medidas económicas acordadas con el FMI que desataron rechazo entre los ecuatorianos. "Si es necesario que sea candidato, lo seré" dijo y recordó que actualmente está inhabilitado para ser presidente, aunque subrayó que "todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo yo no tengo ningún problema para participar", indicó en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, al que fue invitado por Izquierda Unida. Correa, que fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 y actualmente reside en Bélgica, recordó que durante el gobierno de Moreno le abrieron "sin pruebas" más causas judiciales que "a Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos", y que si regresa a su país será encarcelado.