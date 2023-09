La Justicia de San Juan, a través de los fiscales de Centro Judicial de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (Anivi), ratificó una vez más la desestimación de las cinco denuncias que pesaban sobre Yamila Rodríguez, la docente que fue falsamente acusada de abuso por algunos padres de la Escuela de Nivel Inicial (ENI) 76 del departamento Pocito. La medida se terminó de confirmar una vez más luego de que en el mes de agosto Fiscalía decidiera no imputarla ni investigarla por no contar con suficientes pruebas en su contra que acrediten el hecho.

El pasado 9 de agosto, los fiscales de Anivi decidieron desestimar las cinco denuncias que había contra la maestra porque no había pruebas suficientes. Esa resolución de Fiscalía fue apelada por el abogado querellante que representaba a los padres denunciantes, argumentando que se debía seguir adelante en la investigación contra la docente.

De esta manera, el legajo recayó sobre un fiscal superior de Anivi, Raúl Iglesias, y este ratificó una vez más la decisión de desestimar las denuncias por abuso contra la maestra jardinera. Por lo tanto, ya podrá recuperar cada uno de los elementos que habían sido secuestrados para la investigación del caso.

Cabe destacar que luego de que la Justicia desestimara las denuncias, la docente marchó junto a su familia y colegas en Plaza 25 de Mayo para limpiar su imagen. Aquel día rompió el silencio después de los “días difíciles” que le tocó vivir cuando trascendieron las denuncias en el mes de junio.

Al mismo tiempo, la docente confirmó que iba a demandar por daños y prejuicios a los padres que la habían denunciado. “No sé por qué me acusaron, eso quedará en las madres. Sinceramente, no sé por qué pasó, porque los niños en Cámara Gesell dijeron que no había pasado nada. Ahora queda demandar para que esto no vuelva a suceder, porque es muy fácil hablar. Ahora trataré de reparar un poco el daño que me han ocasionado. No solo a mí, sino también a mi familia y a mis amistades”, dijo anteriormente Yamila Rodríguez a DIARIO HUARPE.