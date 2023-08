Maestras, familiares y amigos de la docente que fue acusada por presuntos abusos en la Escuela de Nivel Inicial (ENI) 76 del departamento Pocito, marcharon en su apoyo en Plaza 25 durante la tarde del martes. En ese contexto, Yamila Rodríguez decidió romper el silencio después de los “días difíciles” que le tocó vivir hasta el pasado miércoles donde todas las denuncias en su contra quedaron desestimadas. Además, confirmó que demandará a los padres que la denunciaron.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Yamila se mostró muy agradecida por la convocatoria que se había generado para limpiar su imagen, producto de las falsas acusaciones por las que había sido denunciada. La propuesta había surgido desde el ámbito educativo y por eso se organizaron para hacer una marcha contra la “injusticia” que atravesó la docente desde que se conocieron las denuncias.

Yamila encabezó la marcha alrededor de la Plaza 25. Imagen DIARIO HUARPE.

La desestimación de las denuncias se dio en virtud porque las declaraciones de los menores en Cámara Gesell fueron distintas al testimonio de las madres y eso fue vital para demostrar su inocencia. En ese sentido, indicó que en la sala donde trabajaba, estaba acompañada de una Docente Auxiliar Integradora (DAI).

“No sé por qué me acusaron, eso quedará en las madres. Sinceramente, no sé por qué pasó, porque los niños en Cámara Gesell dijeron que no había pasado nada. Ahora queda demandar para que esto no vuelva a suceder, porque es muy fácil hablar. Ahora trataré de reparar un poco el daño que me han ocasionado. No solo a mí, sino también a mi familia y a mis amistades”, agregó Yamila Rodríguez.