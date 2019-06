Raúl Taibo conoció a su supuesta hija horas antes de realizarse juntos el análisis de ADN

Raúl Taibo se realizó el examen de ADN con Claudia Zucco (Foto: “Intrusos”) Raúl Taibo se realizó el examen de ADN con Claudia Zucco (Foto: “Intrusos”)

Hace una semana atrás Claudia Elizabeth Zucco (47) confesó en Intrusos que a los 30 años su madre, Lucía Paulina, le reveló que sería la hija de Raúl Taibo (65).

Ni bien supo de la noticia, el actor se comunicó con el programa y dijo que estaba conmovido por la historia de Claudia, oriunda de misiones y madre de tres hijos, y que estaba dispuesto a encontrarse con ella realizarse una prueba de ADN para llegar a la verdad.

Encuentro que finalmente se realizó ayer (miércoles 26) a las 11 de la mañana en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Claudia llegó acompañada por dos primas mientras que él lo hizo con un amigo y su representante. “Fue muy emotivo, se abrazaron y lloraron juntos“, informaron en el ciclo que conduce Jorge Rial.

“Estoy en paz, regreso a Misiones feliz, ya estoy hecha como mujer“, dijo Claudia en diálogo con el programa de América.

“Yo llegué primero y cuando lo vi entrar, tenía tantas cosas para decir y hacer que me quedé sin poder hacer nada prácticamente. Los dos nos sentíamos de esa misma forma. Nos mirábamos. Fueron pocas las palabras que pudimos hablar. Él rompió el hielo, pero no se habló nada de la historia. Preguntó por mis hijos, por mi familia y se habló de ADN, del tiempo que iba a tardar el resultado“, le contó la mujer a Rial.

“Él estaba re bien, muy natural, muy tranquilo. Yo siento que es mi papá, pero el ADN tiene la última palabra”, agregó

Y cerró: “No me quiero ilusionar… Hay que esperar 20 días o un mes para tener el resultado. Yo ahora me regreso a Misiones y me enteraré vía telefónica”.

