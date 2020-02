Real Madrid, con argentinos, busca recuperarse ante Baskonia

POR AGENCIA TÉLAM

Real Madrid, con nutrida participación argentina, intentará recuperarse mañana, tras la sorpresiva derrota por la Liga local que sufrió el domingo último, cuando enfrente a Baskonia, en encuentro entre equipos españoles que comprenden el programa de la fecha 23 de la Euroliga de básquetbol.



El partido se disputará en el ex Palacio de los Deportes de la capital española, desde las 21 hora local (17 de Argentina).



Real Madrid, que ocupa la cuarta colocación de la tabla con una marca 16-6, volverá a tener en sus filas al base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata), preservado por el DT Pablo Laso en la inesperada caída ante Joventut de Badalona (83-86), por una nueva jornada de la Liga Endesa de la ACB española.



También estarán disponibles en el quinteto 'merengue' el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) y el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo).



En cambio, el conjunto vasco no tendrá en sus filas a los lesionados Patricio Garino (se recupera de una rotura ligamentaria) y Luca Vildoza (será operado del hombro derecho en los próximos días), ambos nacidos en Mar del Plata.



Además, Luis Scola estará entre los titulares del Olimpia Milano, que se medirá con Alba Berlín de Alemania, desde las 20.45 (16.45 de Argentina).



Mañana también se jugará el excluyente duelo entre el líder Anadolu Efes de Turquía (19-3), que visitará al CSKA Moscú (16-6), el campeón vigente.



También se jugarán los partidos Zalgiris Kaunas (Lituania)-Olympiakos (Grecia) y Asvel (Francia)-Bayern Munich (Alemania).