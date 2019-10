Real Madrid, con argentinos, ganó el quinto partido seguido y es líder en el basquet español

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Real Madrid, con participación argentina, se impuso esta tarde a Obradoiro por 83 a 76, para encadenar la quinta victoria consecutiva y encabezar provisoriamente la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España.



En el Pabellón Multiusos Fontes do Sar de la ciudad de Santiago de Compostela, el conjunto "merengue" logró mantenerse invicto en la clasificación.



El base cordobés Facundo Campazzo cumplió una aceptable labor, con una planilla de 14 tantos (3-7 en dobles, 2-5 en triples, 2-2 en libres), 3 rebotes y 2 asistencias.



El ex Peñarol de Mar del Plata arrancó como titular y estuvo en cancha casi durante 26 minutos.



El escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) ingresó desde el banco de los relevos y sumó 14 unidades (2-4 en dobles, 2-3 en triples, 4-6 en libres), además de repartir un pase gol, en los 14 minutos que participó del pleito.



Por su lado, el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo), que también entró como suplente, acumuló 8 tantos (3-3 en dobles, 2-2 en libres), 2 rebotes y una asistencia en 6m.



Por su parte el escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Regatas Corrientes y Peñarol de Mar del Plata) aportó 9 tantos (2-3 en dobles, 1-1 en triples, 2-2 en libres), 6 rebotes y un recupero en 23m. para Zaragoza, que superó por 84 a 61 a Bilbao Basket.



Otros resultados registrados hoy fueron Morabanc Andorra 87-San Pablo Burgos 74 (el uruguayo Bruno Fitipaldo, ex Obras Basket, sumó 5 puntos y 2 asistencias); Joventut de Badalona 78-Estudiantes 76.



Mañana se completará la jornada con los cotejos Manresa (Juan Pablo Vaulet)-Iberostar Tenerife; Baskonia (Luca Vildoza y Patricio Garino)-Betis; Fuenlabrada (Nicolás Richotti)-UCAM Murcia; Valencia-Unicaja Málaga y Barcelona-Gran Canaria.