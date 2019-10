Real Madrid perdió con Mallorca y Barcelona quedó como nuevo líder en la Liga de España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

Real Madrid perdió hoy en su visita a Mallorca 1 a 0, por la novena fecha de la Liga de España, y cedió el liderazgo ante Barcelona, que más temprano goleó a Eibar por 3 a 0.



El marfileño Lago Junior (7m.Pt) marcó el único gol del encuentro jugado en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca.



En tanto, Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar en el estadio Metropolitano luego de empatar con Valencia 1 a 1.



El conjunto "colchonero" ganaba desde los 36 minutos de la primera parte con un penal anotado por Diego Costa pero a siete minutos del final del partido, el capitán de Valencia, Dani Parejo, igualó con marcador con una impecable ejecución de tiro libre.



Atlético no vence en el Metropolitano desde el 1 de septiembre (3-2 vs. Eibar) y acumula cuatro empates consecutivos: uno por la Liga de Campeones de Europa (Juventus 2-2) y tres por la Liga (Celta de Vigo 0-0, Real Madrid 0-0 y Valencia 1-1).



Esta racha le hizo perder terreno en la lucha por la punta del torneo, pues se ubicó cuarto con 16 unidades, a tres del líder Barcelona.



Valencia, que tuvo entre sus titulares al defensor argentino Ezequiel Garay, se ubicó sexto con trece puntos.



Barcelona goleó hoy a Eibar 3-0 en el partido del primer turno, con goles del francés Antoine Griezzmann, Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, respectivamente.



En tanto que Getafe (el arquero Leandro Chichizola, ex River, estuvo en el banco de suplentes) derrotó a Leganés 2 a 0, con goles de Ángel Rodríguez (19m.st y 39m.St).



En Leganés jugaron los argentinos Jonathan Silva (ex Boca) y Guido Carrillo (ex Estudiantes de La Plata).







. Resumen de la novena fecha:



Viernes: Granada 1-Osasuna 0.



Hoy: Eibar 0-Barcelona 3, Atlético de Madrid 1-Valencia 1, Getafe 2 - Leganés 0 y Mallorca 1- Real Madrid 0.



Mañana: Alavés-Celta de Vigo (7:00); Real Sociedad-Betis (9:00); Espanyol-Villarreal (11:00); Athletic Bilbao-Valladolid (13:30) y Sevilla-Levante (16:00).







Posiciones: Barcelona 19 puntos; Real Madrid 18; Granada 17; Atlético de Madrid 16; Real Sociedad, Getafe, Valencia y Sevilla 13; Athletic Bilbao 12; Villarreal, Levante y Osasuna 11; Valladolid y Mallorca 10; Eibar, Celta de Vigo y Betis 9; Alavés 8; Espanyol 5 y Leganés 2.