Realizan inspección ocular en el departamento de Alperovich en la causa por abuso sexual

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El departamento ubicado en Puerto Madero del ex gobernador de Tucumán José Alperovich fue inspeccionado esta mañana en el marco de la causa que lo investiga por abuso sexual, denunciados por su sobrina y ex colaboradora de 29 años.



La medida, solicitada por el juez porteño Osvaldo Rappa, se llevó adelante en el departamento del actual senador, en uso de licencia, ya que es uno de los lugares en donde habrían sucedido algunos de los hechos denunciados por la joven.



De la inspección ocular participaron la denunciante, acompañada por su abogado Ricardo Santoro, la defensa de Alperovich, comandada por Mariano Cúneo Libarona, el fiscal Santiago Vismara y Natalia Martinez, de Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).



También estuvieron presentes miembros de Prefectura que tomaron fotos y registraron acciones realizadas durante la medida.



Según señalaron desde el equipo de acompañamiento de la denunciante, la joven contó los hechos que sucedieron en la propiedad y reconoció el lugar.



Por otra parte, el juez penal de turno en Tucumán Alejandro Tomás, envió un oficio a Rappa, solicitando la devolución de las actuaciones "con la máxima premura posible" a los fines de iniciar la investigación de los presuntos hechos ilícitos acaecidos en Tucumán.



La solicitud, que inició el viernes pasado, responde a la resolución de Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucciones de Tucumán, quien la semana pasada en una audiencia pública, dispuso que el juzgado de la II Nominación, a cargo del juez Facundo Maggio, "en el término de 72 horas recupere la causa" que había sido enviada a la justicia Nacional.



Además determinó que "la investigación debe tramitarse de manera rápida y eficiente en ambos lados hasta que la Corte así lo disponga".



La defensa de Alperovich fue quien apeló el fallo de la justicia tucumana, que se había declarado incompetente para seguir con la causa y ordenado su remisión a Buenos Aires, por lo que la Cámara tucumana decidió habilitar la feria y llamar a esta audiencia pública para definir la jurisdicción.



El 22 de noviembre, la joven de 29 años, sobrina del ex gobernador de Tucumán y que trabajó junto a él en su última campaña para gobernador, lo denunció por violación en los tribunales de esa provincia y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires.



Alperovich solicitó el 25 de noviembre una licencia de su banca como senador, que le fue concedida tras la aprobación de la Cámara Alta por el lapso de seis meses.