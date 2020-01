Realizarán controles para verificar el cumplimiento del programa Precios Cuidados en Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy anunció hoy que pondrá en marcha “controles y relevamientos” en supermercados de la provincia, para verificar “el cumplimiento efectivo” del programa Precios Cuidados que incluye a 310 productos.



En ese marco, advirtieron que aplicarán sanciones a los comercios que no cumplan de manera efectiva con el plan.



“Si bien los precios cuidados no son los más bajos, son precios de referencia que fueron fijados con anterioridad y permite a los consumidores proyectar sus gastos”, explicó el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich.



El funcionario dijo que la provincia realizará una propuesta al gobierno nacional “para que los supermercados puedan sustituir por otros los productos que no hayan llegado a la provincia al mismo precio, de manera que el consumidor jujeño pueda tener la totalidad del listado a disposición”.



“Tenemos la capacidad de inspección suficiente, de realizar los controles de manera asidua en los comercios adheridos”, sostuvo el ministro, quien instó a la vez a los consumidores a “cuidar el programa y denunciar las irregularidades” a través de las diferentes canales de comunicación.