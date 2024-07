Desde este lunes rige la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Receta Electrónica, dispuesta a través del Decreto 345/2024, a partir de la cual las prescripciones de medicamentos, órdenes de estudios y prácticas indicadas por profesionales de la salud que fueron realizadas tradicionalmente en papel comenzarán a efectuarse a través de plataformas digitales.

La iniciativa contempla un período de adecuación para el registro de las plataformas digitales de 180 días y garantiza el acceso a medicamentos y prácticas médicas.

En el marco de estrategias para la implementación de las recetas electrónicas, el ministerio de Salud de la Nación comenzará esta semana un plan de capacitación con las distintas jurisdicciones para avanzar en la adecuación y registro de plataformas digitales, de profesionales y de recetarios. Las actividades se realizarán a través de conversatorios y talleres.

Como soporte de comunicación y de acceso a la información, se desarrolló, además, una página web de “Receta electrónica” en el sitio oficial del Ministerio que cuenta con información detallada sobre la implementación de receta electrónica. Con información general y específica para la comunidad, farmacias y profesionales de la salud. En la página también se ofrecen instructivos y se describen requisitos de inscripción, normativas, gestión de trámites, entre otros datos de interés.

También se encuentran disponibles distintos espacios de consulta con modalidad presencial para las provincias, y para la comunidad una línea telefónica 0800 (0800-222-1002), y una casilla oficial de correo electrónico receta@msal.gov.ar.

Convivencia de sistemas

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mauricio Barceló, aseguró que en una primera instancia deberán convivir ambos sistemas y en ese proceso se deberá capacitar a los médicos sobre el modo en que subirán la receta a la nube, para que los pacientes puedan asistir a cualquier farmacia con el DNI y así obtener la medicación.

Cabe destacar que el nuevo sistema va a permitir que no haya más problemas con la caligrafía de los médicos, como así también que no exista préstamos de recetas. A esto se le suma que se terminarán también los robos de recetas y los robos de los sellos de los médicos, que posibilitan el tráfico de medicación. Ante esta situación, los farmacéuticos anticipan que la entrada en vigencia de la receta electrónica no será tan inmediata como se anunció, pero ven con buenos ojos este cambio de paradigma.