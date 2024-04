Tras la publicación en el Boletín Oficial que dicta la obligatoriedad de la receta electrónica para la compra de medicamentos a partir de julio, los representantes de médicos y farmacéuticos en San Juan aseguraron que les parece una buena idea la aplicación del nuevo sistema, pero advierten que no ven posible cumplir con los plazos establecidos.

El pasado lunes, el presidente Javier Milei firmó el Decreto N.º 345/2024, por el cual será implementada la receta electrónica en todo el país a partir del 1 de julio de 2024. Con esto se propone una integración de las tecnologías actuales, con la intención de mejorar la calidad de servicio y la seguridad del paciente. Además, pretende aumentar la competitividad del mercado farmacéutico y reducir costos operativos, ajustándose a las leyes provinciales necesarias para cumplir con los nuevos estándares y sanciones.

Publicidad

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente del Colegio Médico de San Juan, Carlos Bordes, se mostró de acuerdo con la iniciativa al afirmar que confía en que el nuevo sistema pueda aumentar la rapidez con la que un paciente puede acceder a una medicación, pero al mismo tiempo advirtió que no será tan sencillo adaptarse al nuevo mecanismo. “Hay médicos que manejan muy bien la computadora, y hay otros que solo la sabemos prender”, resumió.

Carlos Bordes. (Foto: gentileza).

En este sentido, aseguró que, sin dudas, durante los primeros 60 días aparecerán muchas complicaciones, pero espera que el proceso pueda irse puliendo con el paso del tiempo. Asimismo, destacó que será necesaria una evaluación para conocer cómo impacta esta forma de recetar en los profesionales médicos.

"Espero que la implementación sea relativamente rápida y no termine siendo un problema para el médico ni para la farmacia, o peor aún, para el paciente”.

Además, Bordes planteó que este proceso significará un cambio generacional, teniendo en cuenta que aún hay muchos médicos de la provincia que tienen una edad avanzada y, por ende, se presume que no se llevan del todo bien con la tecnología. Por ello, deslizó la idea de que “pueda haber ciertas cuestiones permisivas, hasta que todos estén adaptados”. Entendiendo que los primeros resultados de su funcionamiento serán clave para considerar, incluso, algunas excepciones al nuevo formato.

En tanto que, respecto al cambio de lo artesanal que tiene la confección de una receta, se mostró conforme con la versión digital, argumentando que la eliminación del papel reducirá costos y contribuirá al cuidado del medio ambiente. Además, aseveró que la digitalización será útil para temas de control, ya que facilitará auditorías y permitirá un mejor y más ágil manejo de la información.

Publicidad

A los farmacéuticos les sienta bien, pero tampoco lo ven inmediato

Este medio también consultó al respecto al presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, Carlos Otto, quien advirtió: “Creo que falta muy poco y es demasiado ambiciosa la idea. Si bien ya hay varios prescriptores electrónicos, hay una mayoría que aún se maneja con papel. Las obras sociales tendrán mucho trabajo que hacer para adaptar a sus profesionales”.

Carlos Otto. (Foto: gentileza).

A su vez, hizo hincapié en que habrá que esperar a ver qué resuelve el Gobierno provincial sobre la adherencia al decreto, y aseguró que el esfuerzo de adaptarse no tendrán que hacerlo las farmacias, sino los médicos, quienes tendrán que sumarse al registro digital.

"Las farmacias están adaptadas y ya trabajan de este modo con muchas prepagas. Si los cambios no son muy grandes, nosotros a través de nuestros validadores vamos a poder cumplir con el nuevo sistema. Lo único que haremos es atender al paciente, buscar la receta desde la red, y dispensar el medicamento”, explicó.

En este sentido, afirmó que si bien las farmacias deberán ceder ante algunos cambios mínimos, eso no requerirá una inversión extra por parte de los locales. “Entendemos que la fruta no puede caer muy lejos de lo que ya tenemos. No creemos que las modificaciones vayan a ser significativas o engorrosas”, expresó.

Por otra parte, aclaró que, a su entender, la receta electrónica no supondrá una complicación para el paciente, ya que no deberá presentar más que el DNI o un código de seguridad. “No es un sistema complejo y elimina todos los procedimientos que a veces causaban confusiones o demoras”, cerró diciendo.