Rechazan planteo de Cristina Kirchner para apartar al camarista Martín Irurzun

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara Federal porteña rechazó un planteo de la defensa de la ex presidenta y vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, para apartar al camarista Martín Irurzun de una causa en la que debe revisarse su sobreseimiento por la presunta compra de un crucero.



Irurzun, de la sala dos del Tribunal de Apelaciones, fue recusado por los abogados de la senadora nacional, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en una causa en la que la jueza María Servini investigó y sobreseyó a la ex mandataria por supuesto "enriquecimiento ilícito" a raíz de haber sido mencionada como presunta dueña de un crucero de lujo.



Esta decisión fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuan y ahora está bajo revisión de la sala II de la Cámara Federal.



La defensa de Fernández de Kirchner recusó a Irurzun al argumentar que la legisladora lo denunció en dos ocasiones: una, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y otra, ante el juzgado federal 6 de Rodolfo Canicoba Corral.



El camarista Leopoldo Bruglia rechazó la recusación porque entendió que Irurzun no se halla "en lo que hace a su intervención en las presentes actuaciones, incurso en ninguna en las causales de recusación previstas normativa ni jurisprudencialmente", según la resolución a la que accedió Télam.



Ante ello desestimó "in limine" el planteo para apartar al camarista de la instancia de revisión del tema.



Bruglia recordó que la denuncia ante el Consejo de la Magistratura fue desestimada y la presentada en el juzgado federal 6 quedó archivada.



"Las denuncias referenciadas no revisten la entidad suficiente para ser tenidas en consideración", concluyó Bruglia.



Esta investigación se inició por denuncia de Margarita Stolbizer a raíz de dichos del arrepentido ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.



Servini sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner y a su arquitecto Pablo Grippo, tras investigarlos por supuesto enriquecimiento ilícito en relación a la supuesta propiedad de un crucero.



La decisión fue apelada por el fiscal Marijuan, quien reclamó realizar un "estudio patrimonial más exhaustivo".