Rechazaron los pedidos de Cristina Fernández para suspender el juicio

El Tribunal Oral Federal 2 rechazó este lunes las objeciones que las defensas hicieron para suspender en el juicio oral y público por las supuestas irregularidades en la obra pública. La expresidenta y candidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner hizo cinco que no tuvieron respuesta positiva.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andés Basso rechazaron los 51 planteos que hicieron las defensas en las "cuestiones previas" del juicio y en una semana empezarán las indagatorias de los trece acusados.

Previo a las indagatorias, el tribunal le pidió a las defensas que en 24 horas le informen quiénes tienen previsto declarar para así armar el cronograma. En esas audiencias deberán estar presentes todos los acusados exceptos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y otros dos exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz.

El abogado de la senadora, Carlos Beraldi, pidió la suspensión del juicio por distintos motivos. Uno fue que la exmandataria tiene varias causas por asociación ilícita -Hotesur, Los Sauces y cuadernos de la corrupción, entre otros- y argumentó que todas deben juzgarse en un único juicio oral y público porque se trata del mismo delito. También objetó que no se juzgue el caso completo ya que hay otras partes del expediente investigándose y que no llegaron a juicio, que hay recursos pendientes sin que se hayan resuelto y que no esté terminada la instrucción suplementaria del caso, publicó Infobae.

"La postergación genera un retardo de justicia injustificado. Generaría una demora colosal y violaría garantías como la de ser juzgado en un plazo razonable", expresaron los magistrados sobre el pedido de postergar el proceso.

En el proceso judicial se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron durante los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Los contratos fueron otorgados de Báez cuando aún en muchas obras no tenía ni los antecedentes ni la capacidad operativa para hacerlas.

De las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas. En tanto, las que si se culminaron tuvieron ampliaciones de plazos y costos, según la acusación, según la investigación fiscal.

Los delitos que se investigan son los de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, manifestaron fuentes judiciales.

