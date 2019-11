Reclaman normativa que multiplicaría facturación y empleo en el sector de protección de incendios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El sector de protección contra incendios crece exponencialmente cada año pese a las dificultades macroeconómicas, pero la actividad podría triplicar sus prestaciones con el correspondiente impacto en la facturación y el empleo si hubiera una regulación homogénea y moderna a nivel nacional.



Así se destacó hoy en ocasión de la presentación de la Muestra Internacional de Protección Contra Incendios que en su 3ra. edición sumará al 1° Congreso Internacional de la especialidad, que se realizarán en el Centro Costa Salguero este miércoles y jueves.



El presidente de la Cámara Argentina de Protección Contra Incendios (Cemera), Maximiliano Wutzke, aseguró que "el sector crece exponencialmente año a año pese a las sucesivas crisis, pero si hubiera un marco regulatorio acorde a las necesidades reales de protección el sector triplicaría sus prestaciones".



"Hay un déficit en materia regulatoria en todo el territorio nacional, que provoca que a diario se generen demasiados incendios y muertes; especialmente en las empresas, que no poseen los mismos controles que los espacios públicos", afirmó el directivo al aseverar que "los trabajadores están desprotegidos".



En ese sentido, se estima que en la provincia de Buenos Aires existen unas 25.000 industrias consideradas de riesgo medio y alto de siniestro que no cuentan con sistemas de protección contra incendios, o que cuentan pero no funcionan por falta de mantenimiento.



"El riesgo aumenta mientras uno se aleja de la Ciudad de Buenos Aires donde existe la legislación seria del país, a pesar de lo cual se puede destacar que de unos 50.000 edificios con sistemas contra incendios, sólo el 30% es mantenido por una empresa registrada", estimó Wutzke.



Para tener una referencia de la magnitud del negocio, se estima que asciende a unos $3.600 millones la facturación anual del sector sólo por el servicio de mantenimiento de los seis millones de extintores que hay en el país, de los cuales 1,5 millones se encuentran en la ciudad de Buenos Aires,



Pero el sector nuclea además de las empresas de venta y recarga de matafuegos, a proveedores de instalaciones fijas, indumentaria y accesorios ignífugos, servicios profesionales de protección y todos los productos asociados a la prevención, cuidado y extinción de incendios.



Dentro de ese universo, la Cámara reúne a unas 100 empresas en todo el país y emplea a unas 10.000 personas, y se estima que su volumen de mercado es similar al de países mucho más chicos como Chie y Uruguay que cuentan con una legislación apropiada.



"En Argentina comparados con otros países de la región estamos muy atrasados en protección contra incendios,pero para eso debe haber legislación moderna que en la mayoría de los municipios y provincias del país es inexistente", aseveró.