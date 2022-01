Recolectan mercadería para aislados por la tercera ola de coronavirus

En tiempos complicados con respecto a la pandemia de coronavirus, cada vez más personas dependen de la ayuda de los demás para subsistir. Es por esto que Milagros Rivero recauda, junto a su marido, insumos para donar a familias aisladas por Covid-19.

Desde que comenzó el 2022, los contagios en la provincia crecieron a gran velocidad. Es que, desde el inicio de la tercer ola en San Juan, los contagios se cuentan de a miles por día. Como consecuencia de esto, los aislados son cada vez más.

A raíz de esto, Milagros Rivero busca ayudar a las personas que necesitan la colaboración de otros para pasar el aislamiento dignamente. Ella misma dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que son más de 20 familias las que recurren para pedirle ayuda. “Sólo cuento con las donaciones que me hace la gente de Facebook y eso no me alcanza para todos”, aseguró.

La sanjuanina afirmó que entre las personas que auxilia se encuentran “bebés, niños, personas con discapacidad y adultos mayores”.

Rivero pide a los donantes alimentos no perecederos, productos de higiene personal, pañales XG y XXG, medicamentos como el paracetamol, alcohol y artículos de desinfección como alcohol y lavandina.

Contacto para realizar donaciones: 264527132 (Milagros)