Recordatorio de la agencia Télam para el miércoles 20 de noviembre de 2019.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

SESION EN DIPUTADOS: INTENTARAN APROBAR LEY DE ALQUILERES Y DE GONDOLAS



11 - La Cámara de Diputados realizará la última sesión del período ordinario, en la que se busca aprobar un paquete de iniciativas que incluye la reforma a la legislación sobre alquileres y a la denominada "ley de Góndolas".







SENADO: DEBATIRAN LOS DIPLOMAS DE LOS 24 LEGISLADORES ELECTOS.



13 - Salón Eva Perón - La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debatirá la validez de los diplomas de los 24 legisladores electos en los comicios de octubre, que ocuparán sus bancas desde el 10 de diciembre por los próximos seis años.







ACTO POR EL 140 ANIVERSARIO DE LA INFANTERIA DE MARINA EN ROSALES



11 - Plaza Soberanía - El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante José Luis Villán, encabezará el 140 aniversario del cuerpo de Infantería de Marina en la Base de Infantería de Marina Baterías, próxima a la base naval de Puerto Belgrano.







LA OIT PARA ARGENTINA PRESENTARA PROYECTO "TRABAJO SEGURO JOVEN"



9 - Hotel Pestana, Pelegrini al 800 - La Oficina de País para la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentará "la etapa final del proyecto Trabajo Seguro Jóven", y anunciará "un importante logro relacionado con el desarrollo de las políticas públicas".







EL INDEC REVELARA DATOS DE CANASTA BASICA Y MAQUINARIA AGRICOLA.



16 - INDEC, Roca 609 - El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer los índices de Valorización mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) a octubre de 2019 y el informe de la industria de maquinaria agrícola sobre el tercer trimestre del año.







TENIS: LOS EQUIPOS ARGENTINOS SIGUEN SU LUCHA EN LA DAVIS.



7:00 - 9:00 - 11:00 - Estadio Caja Mágica, Madrid - Argentina, líder del Grupo C de esta Copa Davis con nuevo formato, jugará ante Alemania, que presenta un equipo conformado por Jan-Lennard Struff (35), Philipp Kohlschreiber (79), Dominik Koepfer (94) y los doblistas Kevin Krawietz (9 en el escalafón de parejas) y Andreas Mies (11), quienes fueron campeones de Roland Garros.



Televisa TyC.







ROGER FEDERER JUGARA UN PARTIDO EXHIBICION CON EL ALEMAN ZEREYEV.



18:00 - Estadio Mary Terán de Wells - El suizo Roger Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos y aún vigente en el podio del ranking, a sus 38 años, enfrentará al alemán Alexander Zverev en una exhibición que forma parte de unos cinco desafíos que animarán en Latinoamérica.







EFEMERIDES: DIA DE LA SOBERANIA NACIONAL.



El dìa de la Soberanía se conmemora en honor a la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, sobre el río Paraná cuando la Confederación Argentina enfrentó a una escuadra anglofrancesa que pretendía controlar la navegación de los ríos.







DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO:



Cada 20 de noviembre, por una proclamación de la ONU, se celebra el Día Internacional del Niño, en coincidencia con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Niño, que se produjo en 1959. También, en 1989, se aprobó la Convención de los Derechos del Niño.







VARIOS PAISES CONMEMORAN EL DIA DE LA MEMORIA TRANS



El Día Internacional de la Memoria Trans, (Trans Day of Remembrance TDoR, en inglés), busca honrar la memoria de las personas asesinadas y todas las víctimas de violencia por la transfobia,​ el odio y el miedo a las personas transgénero y de género no convencional.