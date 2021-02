Recorrió 4 sanatorios con su esposo grave sin que lo atendieran: “Decían que no había camas por el Covid”

El reclamo de una sanjuanina se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales y generó enojo en los usuarios en los grupos de compra y venta donde fue compartido. Lo que ocurrió es una mujer dio a conocer que su esposo estaba grave y en la noche del jueves y madrugada del viernes recorrió cuatro sanatorios buscando atención médica y no la consiguió ya que todas las camas estabas ocupadas por el coronavirus.

Quien hizo la publicación fue Nora Flores que, en diálogo con DIARIO HUARPE, contó cómo fue la situación que vivió. Como su esposo, Marcial Eduardo Pernini de 60 años, se sentía mal fueron a su médico de cabecera que le hizo una derivación para que lo internen de forma urgente, esto lo consignó en una receta.

“Síndrome febril prolongado, hipertenso descompensado, diabético descompensado y deshidratado, internación urgente”, decía la derivación.

Al esposo de Nora le pidieron la internación urgente. Foto: gentileza.

Además, Flores contó que tenía 20 de presión y neumonia, estaba segura de que no era coronavirus debido a que el jueves por la mañana le habían realizado una prueba para detectarlo y el resultado fue negativo.

A las 22.30 fueron hasta el Hospital Privado, le dijeron que no tenían camas para internación por el covid. Luego de esto se dirigieron hasta el sanatorio San Juan, hasta uno que está “al lado del Instituto Médico” y del cual Flores no recuerda el nombre y hasta el CEAC. En todos obtuvo la misma respuesta: “No hay camas por el coronavirus”.

“Ahí me enojé, les dije que si le llegaba a pasar algo a mi esposo los iba a denunciar porque lo que estaban haciendo era abandono de persona. Les decía que no me lo iba a llevar a mi casa porque le podía pasar algo y seguían sin atenderlo”, relató la mujer.

Ante esta situación, junto a su yerno decidieron llevarlo al Hospital Rawson ya que no tenían muchas alternativas y su marido estaba en grave estado.

Al llegar al principal hospital público de la provincia y comentarles la situación, Flores aseguró que tampoco lo quería atender porque tenía obra social (Obra Social Provincia) y coseguro (UPCN) y ese lugar era para personas vulnerables.

“Si viene muriéndose, ¿tampoco lo van a atender?”, dijo.

Finalmente, tras dos horas de espera y ya pasadas las 2 de la madrugada, lo ingresaron a Urgencias. A las 4 la presión había comenzado a bajarle y ya estaba empezando a estabilizarse.

La publicación en redes la hizo Flores en medio de la desesperación de no conseguir atención médica para su esposo. A través de este medio decidió contar lo ocurrido ya que está segura de que no es la primera persona a la que le ocurre esto y desea que no siga pasando debido a que está en juego la salud y, en muchas ocasiones, hasta la vida.

Publicación en Facebook:

Hizo el reclamo en redes. Foto: Facebook.

Internados en hospitales

Según el parte del Salud Pública del día jueves, hasta esa jornada había 63 pacientes, entre positivos y sospechosos, internados en las áreas covid-19.

Se encuentran en los hospitales Guillermo Rawson; Marcial Quiroga; Ventura Lloveras, de Sarmiento; César Aguilar, de Caucete; José Giordano, de Albardón; Federico Cantoni, de Pocito; CEMEC; Julieta Lanteri; Hospital San Roque, de Jáchal; Hospital Privado; Instituto Médico; Clínica El Castaño; Clínica Santa Clara; Sanatorio San Juan; Sanatorio Argentino y CCI.

Además, permanecen internados en el área crítica: 34 pacientes, de los cuales 19 están con asistencia respiratoria mecánica.