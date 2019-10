Recuperaron efectos de una clínica de Sarmiento y de un robo en Rawson

Personal de Brigada de Investigaciones Sur, realizó allanamientos y logró recuperar una computadora marca HP all in one cuyo monitor es de 17 pulgadas, la cual había sido sustraída de ese centro médico.

En un procedimiento similar esta dependencia policial, recuperó una bicicleta tipo cross rodado 20, que había sido sustraída en cercanías del Velódromo de Rawson. Este hecho ocurrió en el mes de Agosto y fue denunciado en sede de Comisaría 6ª de ese Departamento.

Los dos efectos recuperados ya fueron reconocidos por sus propietarios y restituidos a sus dueños. Por el momento no hay detenidos en ambas causas, ya que se continúan con las investigaciones de rigor.