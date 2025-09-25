Una motocicleta Yamaha YBR125cc, que había sido denunciada como robada en la Comisaría 36°, fue recuperada en Caucete tras un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría 37° y la Brigada de Investigaciones de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que el propietario advirtiera que su vehículo estaba siendo ofrecido para la venta por desconocidos. Tras tareas investigativas, los uniformados hallaron el rodado en un descampado ubicado en calles Alem y Paula Albarracín de Sarmiento.

Finalmente, la fiscal coordinadora, Claudia Salica, dispuso que la motocicleta sea restituida a su legítimo dueño.