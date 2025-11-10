La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) inaugura este lunes 10 de noviembre la 41ª edición de la Semana del Helado Artesanal, un evento que se extiende hasta el 16 de noviembre bajo el lema “El futuro es artesanal”. La iniciativa, de alcance nacional, busca promover el consumo y valorizar la producción de helados de fabricación local y artesanal.

El punto culminante de la semana será “La Noche de las Heladerías”, programada para el jueves 13 de noviembre. A partir de las 19 horas, alrededor de quinientos establecimientos en todo el país participarán ofreciendo una promoción de dos por uno en la compra de un cuarto kilo de helado. El evento estará acompañado por música en vivo en numerosos locales, creando un ambiente festivo para los amantes de este postre.

Como es tradición, la asociación presenta un nuevo sabor exclusivo para esta edición. La creación elegida es “Fruta D’ Oro”, un sorbete a base de agua que combina mango y banana, con un toque cítrico de lima y un granizado de chocolate blanco. Esta innovadora propuesta surgió de la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, competencia que reúne a los maestros heladeros del país.

El consumo de helado en Argentina refleja una significativa adhesión a este producto. Según los datos manejados por el sector, cada argentino consume un promedio de 7,3 kilogramos de helado al año, una cifra que puede ascender a diez kilogramos durante la temporada de verano. Si bien los sabores clásicos como el dulce de leche y el chocolate con almendras mantienen su liderazgo, se observa un crecimiento en la aceptación de variedades como el pistacho.

En la provincia de San Juan, los consumidores podrán disfrutar de las promociones y el ambiente de “La Noche de las Heladerías” en el local Portho, ubicado en avenida Libertador 4335 Oeste, en Rivadavia. Este establecimiento se encuentra entre los adherentes al evento nacional, ofreciendo a la comunidad sanjuanina una oportunidad para ser parte de la celebración.