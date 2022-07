Tras conocerse por una publicación de este medio que el diputado Silvio Atencio presentó en Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley que busca reducir el Área Natural Protegida Valle Fértil, Daniel Flores, licenciado en biología y doctor en Ciencias Geológicas, dijo que las áreas protegidas se cuidan y no hacerlo significa no hacerse cargo de lo que corresponde.

“Las áreas protegidas justamente se protegen porque tienen elementos distintos al resto. Pero, lamentablemente, parece que es más fácil no hacerse cargo”, empezó diciendo a DIARIO HUARPE Flores. “El diputado dice que hay que blanquear lo que hoy está en negro para que la Secretaría de Ambiente esté tranquila y eso me parece que no está para nada bien”, cuestionó.

Vale recordar que, en diálogo con este diario, el diputado departamental dijo que el proyecto lo confeccionó por un pedido de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, debido a que los dos sectores que se quieren sacar del área (los circundantes al circuito “Coqui” Quitana de Valle Fértil y la Difunta Correa de Caucete) están antropizados, es decir, transformados por el ser humano.

El especialista explicó que Valle Fértil tiene un patrimonio ambiental y cultural único, una biodiversidad y una hidrología particular y todos esos factores son los que hacen que la zona se declare patrimonio natural protegido.

“Yo sé que puede haber opiniones distintas en esto, pero no es correcto reducir o achicar un área para blanquear que la Secretaría de Ambiente no puede hacer nada”, expresó Flores. “Me parece que todo esto es una muy buena oportunidad para lograr ver y demostrar que Valle Fértil no es un área protegida de papel y que todas estas deficiencias son oportunidades para hacer”, agregó.

Ante los dichos del diputado de Valle Fértil en relación con que ya no hay flora nativa en el lugar, porque la zona está antropizada, Flores sostiene que hay muchas acciones en materia ambiental por hacer y para recuperar eso: “No hay que darse por vencido así nomas”, dijo.

Las acciones por hacer

El biólogo manifestó que primero hay que conocer el área, la cuenca hidrológica, de dónde viene y qué calidad tiene. Luego hacer mediciones, censos de arbolado, proponer una revegetación, plantar especies nativas, poner en acción una recuperación del área, pero nunca sacar, reducir para que quede libre para la acción humana sin control.

Romper el equilibrio del agua es inconcebible

Flores explicó que, si bien todos los factores intervinientes en un área protegida son importantes, el agua es el más sensible de todos.

“Si todo esto se está propiciando y promocionando por el Rally Tras las Sierras, el agua es el punto más sensible del área”, dijo. “Porque cuando el agua se mezcla con hidrocarburos ya no es un bien renovable”, agregó. El especialista explicó que cuando el agua se mezcla con hidrocarburos no hay forma de reciclarla.

“El hidrocarburo no se asocia con el agua ni tampoco se disuelve en tantos metros de recorrido del cauce como sucede con algunos minerales. El hidrocarburo se queda, decanta y cuando se topa, por ejemplo, con un árbol que está en las orillas, con una piedra grande que está en el medio del río, se acopla, se pega ahí y dónde se deposita, empieza a dañar el entorno y principalmente el suelo”, dijo.

Sobre la fauna

Si bien los hidrocarburos que pueden derramar en el río los vehículos que participan del rally son uno de los parámetros a tener en cuenta, los ruidos de los motores también afectan y principalmente a la fauna del área.

“Los que no tienen en cuenta esto pueden decir que las aves, los ratones, los zorros, las liebres van y vuelven, pero no tienen en cuenta que todo esto les hace cambiar el lugar de hábitat y con ello un impacto mayor. Porque si ellos cambian de lugar, tienen que empezar a competir por el recurso con los animales que ya se encuentran en ese lugar al que se trasladan. Es decir, se modifica todo un nicho ecológico”.

Por último, Flores dijo: “Ojalá que el diputado en este caso y los funcionarios que toman las decisiones, antes de hacerlo, se asesoren con los especialistas”, concluyó.