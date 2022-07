Después de conocerse por una publicación de DIARIO HUARPE que el diputado Silvio Atencio presentó en Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de Ley que busca reducir el Área Natural Protegida Valle Fértil, Diego Seguí, abogado especialista en ambiente, dijo que de aprobarse el proyecto, se estaría violando un principio básico del derecho: el de no regresión.

“Es cierto que en otros ámbitos del derecho puede haber leyes posteriores que restrinjan o que hagan perder derechos. Pero, en materia ambiental, hay un principio básico del derecho, que diría, es incólume: se llama principio de no regresión”, dijo a DIARIO HUARPE. “Si hay un texto legal vigente, que está protegiendo equis superficie, y se dicta o sanciona un texto legal, o una norma posterior que va a reducir, en este caso, un área protegida, está violando el principio de no regresión ambiental”.

Diego Seguí.

Según Seguí, el legislador vallisto y la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, deberían respetar este principio. Y si estos no lo hicieran, la Secretaría de Ambiente tendría que señalárselo de modo categórico. “Esto no se trata de una posición personal de un diputado o un secretario de Ambiente, se trata de un principio constitucional”, dijo Seguí. “Esto es lo que está vigente y en materia ambiental no se puede disminuir, por eso se llama principio de no regresión”.

El abogado especialista en ambiente explicó que, si en un hipotético caso se lograse, forzadamente o como fuere, aprobar como ley el proyecto de Atencio, el hecho es totalmente judicializable.

“Tarde o temprano esta causa llegaría a un tribunal”, dijo. “Y si ese tribunal es imparcial, va a decir lo que les estoy explicando, porque sobre este tema hay muchísima jurisprudencia a favor del ambiente". Luego agregó: "No se pueden quitar derechos ambientales porque se supone que es de sentido común”.

En cuanto a la justificación del proyecto, que puntualmente dice que se pide la reducción del área porque los sectores circundantes al circuito Coqui Quitana (Valle Fértil) y la Difunta Correa (Caucete) están antropizados, es decir, transformados por el ser humano, Seguí dijo: “Si la actividad del hombre está aumentando el deterioro en las zonas, no se puede permitir desproteger el área para que ese deterioro aumente. Es todo lo contrario”.

El Área Natural Protegida es la más grande de la provincia: tienen 800.000 hectáreas.

Para Seguí, el argumento del diputado "no es para nada sólido" y esto, Ambiente y los demás diputados de la comisión cameral, lo deben saber.

“Sinceramente, no sé quién de los diputados provinciales se atrevería a aprobar este proyecto de Ley, porque sería un escándalo, un blooper nacional”.

Sobre el principio de no regresión ambiental

El principio de no regresión enuncia que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. Tiene como finalidad evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que en muchas ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a tener como consecuencias daños ambientales irreversibles o de difícil reparación.

La principal obligación que conlleva su correcta aplicación es la de no retroceder, no afectar los umbrales y estándares de protección ambiental ya adquiridos, no derogar o modificar normativa vigente en la medida que esto conlleve disminuir, menoscabar o de cualquier forma afectar negativamente el nivel actual de protección. Para cumplir con dicho cometido se hace necesario avanzar en la protección ambiental, eventualmente mantenerla y por supuesto, evitar a toda costa retroceder.

Dato

En San Juan hay antecedentes relacionados a este tema con las carreras de moto que se realizaban en la década del 80 en Lomas de Las Tapias (Ullum) que también es área protegida. Las carreras las sacaron y las confinaron a un circuito.