Relatório privado coloca a Argentina entre os piores sistemas de pensões do mundo

POR AGENCIA TÉLAM 23 de octubre de 2019

A Argentina está entre os piores sistemas de pensões do mundo, segundo um levantamento privado que coloca a Holanda e a Dinamarca no primeiro e segundo lugar com a "qualificação A".



O 11er. Índice mundial de pensões Melbourne Mercer 2019, compara 37 sistemas de aposentadorias, que representam praticamente dois terços da população mundial.



De acordo com o relatório, "a Holanda e a Dinamarca estão no primeiro e segundo lugar respectivamente e com a cobiçada 'qualificação A'", enquanto a "Argentina ocupa o penúltimo lugar e o último entre os países da América Latina levantados".



O Índice mundial de pensões Melbourne Mercer 2019 (MMGPI) destaca "o amplo espectro e a diversidade dos sistemas de pensões no mundo, demonstrando que inclusive os melhores sistemas possuem falências". "A sustentabilidade continua sendo uma debilidade para uma população que está envelhecendo e para o futuro das contribuições definidas", alerta o relatório.