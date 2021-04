Renata, la “falabellita” protagonista del abrazo de despedida

Este miércoles 31 el centro sanjuanino se movilizó con la despedida que organizaron los ex empleados de Falabella. Fue un último encuentro que estaba programado para el día en el que iba a bajar la persiana por última vez. Pero como la tienda cerró el pasado sábado tras quedarse sin stock, todos llegaron desde sus casas.

Entre los cerca de 150 ex empleados había una pequeña protagonista, la más pequeña, que se llevó todas las miradas. Se trató de Renata, una pequeña nacida el pasado 17 de febrero, que fue con su mamá Alejandra a conocer a todas las ahora ex compañeras de la ex vendedora.

La bebé de solo un mes y medio fue la más buscada por todos. Los ex compañeros de Alejandra no la conocían, ya que ella había empezado su licencia de Covid en 2020 y recibió la noticia de que cerraba la tienda solo 9 días antes del parto. Renata nació en un momento tormentoso, pero se mantuvo tranquila en todo momento, mientras sus tías postizas moneaban con la más chica de las “falabellitas”.

Alrededor de esta escena, hubo charlas, música y hasta un breve momento de fe. Es que la despedida de los trabajadores a la tienda fue una montaña de rusa de emociones El abrazo a la tienda se convirtió en decenas de abrazos más pequeños entre los que se despedían de sus compañeros.

La convocatoria a las 20:30 se extendió hasta pasadas las 22 y al lugar fueron no solo los que dejaron de trabajar en marzo, sino que también llegaron algunos de los que habían aceptado el retiro voluntario en septiembre de 2020.

Las selfies fueron también protagonistas, además de las lágrimas, y hasta alguien aprovechó el parlante para poner los clásicos villancicos que ponía la tienda en diciembre y, en medio de la emoción, todos se pusieron a cantar entre risas.