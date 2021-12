Reportaron 28 casos positivos de Covid: ocho de esos corresponden a la variante Delta

San Juan reportó, este jueves 23 de diciembre del corriente año, 28 casos positivos. No solo que la transmisibilidad del virus va en aumento en la provincia, sino que además se detectaron ocho casos de la variante Delta, de la que no se tenía noticias desde el 7 de diciembre pasado. No hubo víctimas fatales por el virus.

Ayer miércoles, Salud Pública comunicó que hubo 23 nuevos infectados. Este número fue el más alto en tres meses. Desde el pasado 15 de septiembre, en San Juan, no se registraba ni se superaba los 20 casos en un día. Pero hoy pasó algo similar y los aumentos de casos dejaron de ser excepcionales.

El 30 de noviembre Salud confirmó los primeros dos casos en la provincia correspondientes a la variante Delta. Las muestras fueron cotejadas en el Instituto Malbrán, en la provincia de Buenos Aires. En esa primera ocasión, se trataban de dos casos importados de viajeros que llegaron desde otras provincias con circulación de la mencionada variante. Los mismos manifestaron síntomas leves por lo que fueron testeados y aislados.

El martes 7 de diciembre, la cartera sanitaria indicó la existencia de seis nuevos casos de la variante Delta. En esa segunda situación, aclaró que todos los contagiados pertenecían al mismo grupo de contactos estrechos.

Con respecto a los ocho casos de este jueves, desde Salud Pública explicaron que averiguarán si existe o no nexo epidemiológico entre los nuevos infectados.

Con la información de los nuevos números sobre la situación sanitaria provincial, los casos confirmados en total son 72.397; los pacientes con el proceso infeccioso, 122 y los recuperados, 71.064. Como no registraron muertes este jueves, el acumulado de personas fallecidas sigue siendo 1.191.

Ante los 28 positivos, hasta la tarde de este jueves, hubo 250 testeos que arrojaron resultado negativo.

Internados

Se encuentran internados 42 pacientes, entre positivos y sospechosos, en las áreas de Covid-19 de los hospitales públicos y clínicas privadas.

De ese total, 13 pacientes permanecen internados en el Área Crítica, dos de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. Entre los internados en el área Covid-19, hay un paciente pediátrico. No hay pacientes embarazadas.

Delta

La variante delta de la Covid-19 tiene un elevado aumento de la transmisibilidad y de la capacidad de causar una forma grave de la enfermedad, motivo por el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como “variante preocupante”. En las zonas donde surgió, esta variante del coronavirus se propagó con facilidad y rapidez entre la población.

En la provincia se detectaron hasta este jueves 16 casos y por el momento no hubo ninguna muerte por esta variante.

Desde ayer miércoles San Juan cuenta con un kit denominado PCR-rt que sirve para detectar Delta y otras mutaciones de SARS COV2, más conocido como coronavirus.

La realización de este estudio en San Juan permitirá tener una idea preliminar sobre la presencia de la variante Delta sin necesidad de enviar muestras al instituto Malbrán que puede tardar más de 20 días en comunicar el resultado del análisis de las muestras enviadas.