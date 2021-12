San Juan registró 23 nuevos casos de Covid-19 y es su cifra más alta en tres meses

A dos días de celebrarse la Navidad, San Juan registró un aumento de casos con 23 nuevos positivos de Covid-19 y un descenso de testeos en los centros de salud de la provincia. Además, este miércoles no se registraron fallecidos y son siete días en los cuales San Juan no tuvo decesos a causa del virus. Desde el pasado 15 de septiembre San Juan no registraba ni superaba los 20 casos en un día.

Según informó el Ministerio de Salud en un nuevo parte diario, en total se realizaron 227 testeos, de los cuales 204 arrojaron como resultado negativo además de los positivos. En comparación con los últimos días, se registró un descenso en los testeos y leve aumento en los casos positivos detectados.

De esta manera, ya son 122 los pacientes atravesando el virus actualmente. En las últimas 24 horas, seis pacientes nuevos recibieron el alta médica y ya son 71.056 los pacientes que superaron la enfermedad. En total, y desde la llegada del virus, 72.369 sanjuaninos padecieron coronavirus.

En cuanto a los fallecidos, la provincia lleva ya siete días sin muertes, registrándose la última el pasado 15 de diciembre. La última víctima fue un hombre 62 años domiciliado en Jáchal e internado en el Hospital Guillermo Rawson.

Actualmente, en las áreas de internación Covid-19 hay 33 pacientes internados de los cuales 11 se encuentran internados en Área Crítica. En comparación con el último parte, diez pacientes dejaron el área de internación común y tres abandonaron el área crítica. Por último, no se registraron pacientes embarazadas contagiadas con el virus ni recién nacidos.