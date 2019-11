Retiran dos edificios de la Dirección de Música porteña de una posible venta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una serie de inmuebles que iban a ser "desafectados" en su carácter de "dominio público", entre ellos dos edificios en los que hoy se desarrollan actividades de la Dirección General de Música de la Ciudad, fueron excluidos hoy finalmente de ese objetivo y no podrán ser vendidos.



Durante la reunión de la comisión de Presupuesto celebrada este viernes en la Legislatura, el oficialismo retiró del listado -por el reclamo de vecinos y trabajadores- una decena de inmuebles de la nómina presentada por el Ejecutivo.



Entre ellos se encontraban los edificios de Curapaligue al 500 y de Alsina al 900 donde funcionan oficinas y talleres de la Dirección General de Música.



En el primero de los inmuebles funciona desde hace más de una década el "Estudio Urbano", un espacio de capacitación del Gobierno de la Ciudad "centrado en las industrias culturales, especialmente en la música, que trabaja con culturas juveniles con el objetivo de acercarles herramientas de saber, a partir de su oferta anual de cursos y talleres".



En cambio, las oficinas de Alsina están por ser mudadas del lugar para dar espacio a la escuela taller del casco histórico.



"Logramos hacer que saquen de la lista Curapaligue. Alsina se pudo desafectar parcialmente, porque allí se mudaría la escuela taller de casco históricos. Lo que no está claro dónde nos van a mudar. Una opción es ir a Curapaligue que tiene 3 pisos y uno solo habilitado", comentaron los trabajadores de Espacio Urbano.



Otra opción es trasladar las oficinas al ex edificio de La Prensa en Avenida de Mayo, pero "eso sería seguir desmembrando la dirección de Música", señalaron los trabajadores.