Este lunes por la tarde, Deportivo Riestra derrotó 2-0 a Almirante Brown por la ida de las semifinales del reducido de la Primera Nacional y llegará de la mejor manera al desquite. El conjunto blanquinegro se impuso con tantos de Eric Tovo y Gustavo Fernández, a los 13 y 20 minutos del segundo tiempo, respectivamente.

Luego de un enorme recibimiento en el Estadio Guillermo Laza, el conjunto local fue el que más quiso la victoria y, si bien no tuvo demasiadas chances claras durante la mitad inicial, no dejó jugar a la Fragata, que casi no inquietó el arco de Ignacio Arce.

Con la victoria, el equipo de Villa Soldati sacó una buena ventaja de cara al desquite, que se realizará el próximo domingo desde las 17:00 en Isidro Casanova.

Vale destacar que el ganador de la serie, se enfrentará en la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional con el ganador del choque entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Maipú, que este miércoles alas 19 jugarán la ida en Córdoba y el domingo definirán el cruce en Mendoza.