Creencias hay muchas en torno a Semana Santa. Algunas llegaron de la mano de la abuela de la abuela. Otras porque se fueron esparciendo de región en región y otras tantas, porque fueron producto de una religión ortodoxa. Lo cierto es que más de uno aún usa la frase “el diablo anda suelto”, el Viernes Santo, considerado el día de la muerte de Jesús. Es posible que esta frase sea el origen de todos los “males”, sin embargo, la Iglesia actual asegura que para el mal no hay fecha ni hora exacta.

“Es real que la gente hace mucho tiempo atrás, cuando llegaban estas fechas, no hacía absolutamente nada porque había que “respetar al Señor”. Recuerdo que en mi caso, ni salir a jugar me dejaban. Mucho menos hablar de cocinar o limpiar. Era estar en calma y escuchando música sacra”, comenzó diciendo el Padre Miguel Chirino a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El hombre de Fe, recordó sus épocas de niño y las comparó con la actualidad, en donde reconoció que hoy ese tipo de creencias, se fueron perdiendo, para dar lugar al respeto, pero desde otro punto de vista. Detalló que en general son las personas más adultas y los que viven en zonas rurales quienes aún las mantienen vivas.

“Hoy podemos ver que la gente sale, hace compras, los comercios están abiertos, inclusos hay boliches y todo se desarrolla con cierta normalidad. Eso, años atrás, era impensado. Me crie en una zona rural donde era común que todo eso no suceda y actualmente, son los mayores quienes continúan con la tradición a raja tabla, en parte por el fuerte sentimiento de sugestión que gira en torno a Semana Santa y a “que el diablo puede hacer de la suyas” y por eso no se sale del hogar”, resaltó.

Pese a todas estas creencias, el Padre explicó que no son más que eso, creencias populares que fueron pasando de boca en boca y que en muchos casos tuvo que ver con la mala interpretación. “Para la religión, el mal es algo que está todos los días, no tiene nada que ver con Semana Santa, ni con que Jesús está muerto y estamos “desprotegidos”. Para quienes creemos, conocemos la Trinidad y sabemos que Dios nos ampara, siempre”, explicó Chirino.

Es a raíz, tal vez, de esta creencia que se dice que los “trabajos” o rituales de ocultismo, se incrementan en estos días y según dicen, son más efectivos. “Es real que existen, pero nada tienen que ver con la fecha. El mal está suelto todos los días y actúa a todas horas. Esto son herramientas que usan las personas que intentan hacer el mal para generar miedo y sugestionar a las personas”, dijo a este medio el Pastor Angel Carrizo.

Publicidad

Finalmente, ambos religiosos compartieron la opinión sobre cómo la gente en el último tiempo aprendió a discernir y comprender que muchas de las creencias que se arrastran del pasado, no son ciertas o se tratan de simplemente algo en lo que algunos eligieron aferrarse.