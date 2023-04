Vecinos de Rivadavia recibieron pares de anteojos que les posibilitará tener una mejor calidad de vida. En total, fueron 2025 lentes para más de 1500 personas. Este acto fue realizado en el marco del Programa Provincial de Asistencia de Anteojos.

En este sentido, mediante esta la política se busca garantizar igualdad de oportunidades y brindar accesibilidad a personas en situación de vulnerabilidad. Gracias a estos operativos, se han dado 35.000 pares en toda la provincia.

Publicidad

Los anteojos se proveyeron a través del Programa Provincial de Asistencia de Anteojos, que contribuye a la atención de las personas con problemáticas de salud especiales, que no son alcanzados por los sistemas de salud pública o privada.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En la apertura del acto, Sergio Uñac puso énfasis en que “hemos construido en toda la provincia obras que enorgullecen a los sanjuaninos y que en un contexto general, internacional, nacional muy delicado, seguimos manteniendo obra pública destinada a la salud, a la cultura, a lo deportivo, lo social y a la construcción de vivienda. Y esto ha pasado también en el departamento de Rivadavia, con obras de cloacas que mejoraran también los índices de salud de muchos sanjuaninos que habitamos esta querida provincia”.

“Hemos erradicado lugares donde la gente tenía casa precaria y hemos convertido esa casa precaria en una construida por el Instituto Provincial de la Vivienda. Hemos ampliado el hospital Marcial Quiroga, sumamente demandado, ese y los otros nosocomios, porque cuando la situación económica se pone cada vez más difícil, no solamente quienes no tienen obra social, sino también quienes tienen obra social y no les brindan el servicio, asisten a los hospitales públicos de San Juan”, enumeró el primer mandatario.