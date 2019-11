Robaron un auto con una beba adentro y la dejaron a salvo a varias cuadras

Una beba de un año y medio fue encontrada sana y salva por una vecina en inmediaciones de la Plaza de las Américas de Córdoba, luego de que dos ladrones robaran el auto de su madre mientras ésta abría el portón de su casa, con la menor adentro. El comisario mayor Oscar Córdoba confirmó el hecho a los medios, e indicó que la beba se encuentra en "perfecto estado" y que se investigan las circunstancias de cómo la niña llegó a los brazos de la mujer, que la acercó hasta el edificio de Tribunales para dar aviso a la fuerza policial.

El robo se había producido a media mañana cuando una mujer sacaba el auto de su casa de barrio Parque Capital y fue abordada por dos ladrones, quienes huyeron con el vehículo con la beba adentro. "Ella se colgó del auto, la arrastraron, no tiene lesiones", relató el esposo de la damnificada, Diego Domínguez, y agregó: "Es algo terrible que no le deseo a nadie, agradezco a la Policía. La beba está bien, parece que no se enteró de nada lo que pasaba".

Según el testimonio del padre de la niña, los ladrones "no deben haber sabido que (la nena) estaba adentro del auto". El coche robado apareció abandonado en una zona cercana a donde se produjo el hallazgo de la niña. El comisario Córdoba indicó que no hay datos precisos sobre los ladrones, y que se desplegó un operativo para intentar identificarlos y dar con ellos.

