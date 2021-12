Roberto Gattoni: “Esto no significa nada, ya que una cautelar no resuelve la cuestión de fondo”

El vicegobernador Roberto Gattoni dialogó con DIARIO HUARPE, tras la medida cautelar que se dictó sobre dos artículos del Código Electoral que suspende la eliminación de las PASO, y se mostró tranquilo al decir que “no coincidimos con el fallo, pero somos respetuosos de la Justicia”.

“Nosotros hemos sido respetuosos y prudentes con el fallo que dio la Corte de Justicia y ahora haremos lo mismo con este fallo de Primera Instancia. Esto es una cuestión preventiva, acá lo importante es la cuestión de fondo”, dijo Gattoni y adelantó que el Fiscal de Estado, Jorge Alvo Varela, tomará cartas en el asunto.

Hay que recordar que días atrás, la Corte de Justicia de San Juan ordenó a los diputados que habían solicitado la inconstitucionalidad del proceso en la eliminación de las PASO que iniciaran en la justicia ordinaria todo el proceso judicial, algo que sucedió y que hoy tuvo su primer capítulo con la medida cautelar que dictó la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo.

El vicegobernador reconoció también que “no coincidimos, habrá que esperar y ver que se dice y en función a eso tomaremos las medidas necesarias. Nosotros estamos muy tranquilos, ya que entendemos que actuamos a derecho en todo momento”.

Al ser consultado sobre si esta decisión de la Justicia debe leerse como una derrota política ante el giojismo, Gattoni, fue tajante al decir que “las decisiones judiciales no deben convertirse en éxitos o derrotas políticas, porque estaríamos mesclando las cosas. Esto tiene una merituación judicial y no podemos darle a todo un enrosque político. Esto no significa nada, ya que una cautelar no resuelve la cuestión de fondo. No hay que dramatizar, hay que dejar que todo fluya. Acá lo importante es la cuestión de fondo”.