Policiales > En Pocito

Robo a un taxista: detuvieron a dos menores de edad y a un ladrón de 20 años

La Subcomisaría Buenaventura Luna de Pocito logró la aprehensión de tres sujetos, dos de ellos menores de edad, quienes intentaron robar el teléfono celular a un taxista en el Barrio Teresa de Calcuta.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Romero Agustín Jeremías, el ladrón de 20 años detenido.

Un incidente de inseguridad que tuvo como protagonista a un taxista en Pocito culminó con la aprehensión de tres individuos por parte de la Subcomisaría Buenaventura Luna. El suceso se registró en el Barrio Teresa de Calcuta, donde la víctima fue abordado por un grupo de hombres.

Según los informes policiales, el taxista fue interceptado por tres personas de sexo masculino que intentaron sustraerle su teléfono celular. Afortunadamente, la víctima logró escapar del lugar antes de que se concretara el robo y pudo dar aviso a la policía.

La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Tras la alerta, el personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna desplegó un operativo que culminó con la aprehensión de los tres sospechosos. Se confirmó que dos de ellos son menores de edad, de 16 y 17 años, respectivamente, y todos tienen domicilio en el mismo Barrio Teresa de Calcuta donde ocurrió el intento de robo. El tercer detenido, mayor de edad, fue identificado como Romero Agustín Jeremías, de 20 años.

Tras las detenciones, se dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia. Los tres sujetos fueron imputados por los delitos de Robo Agravado por la Participación de Menores de Edad en grado de tentativa y Lesiones.

