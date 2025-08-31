Un nuevo hecho de inseguridad se registró en San Juan. Durante la madrugada del domingo 31 de agosto, la Policía detuvo a dos hombres acusados de ingresar y robar en una mueblería del departamento Capital.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho ocurrió en un local ubicado en Lateral de Circunvalación este, donde los ladrones ingresaron tras romper un vidrio para sustraer la mercadería. Los delincuentes se llevaron principalmente electrodomésticos de pequeño porte, entre ellos estufas alógenas, planchas y pavas eléctricas.

El caso fue detectado cuando el propietario del local, un hombre de 45 años, radicó la denuncia tras ser alertado por una vecina, quien le informó sobre la rotura de un vidrio en el comercio.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría 2ª realizó un operativo de recorrida en la zona. Minutos más tarde, los efectivos lograron interceptar a dos sujetos que coincidían con las características aportadas y que llevaban consigo los objetos robados. Ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial.

Los detenidos fueron identificados como Torres Gonzalo Sergio, de 31 años, y Fernández David, de 24 años. Ambos quedaron vinculados a la causa y a disposición de la Justicia.

Los elementos sustraídos fueron recuperados y secuestrados para ser restituidos al damnificado. Mientras tanto, la investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que deberá avanzar en la imputación y definir las medidas judiciales correspondientes.

El hecho se suma a otros episodios de robos en locales comerciales de Capital, donde la rápida intervención policial permitió recuperar lo sustraído y poner a los sospechosos a disposición de la Justicia