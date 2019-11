Rodríguez Larreta continúa con su ronda de encuentros con ex candidatos y se reúne con Solano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recibe esta mañana en la sede del Ejecutivo a uno de sus ex competidores en la elección general, el legislador y dirigente del Frente de Izquierda Gabriel Solano.



Rodríguez Larreta había iniciado esta ronda de entrevistas en un encuentro que celebró días atrás con Matías Tombolini, de Consenso Federal, y, después de Solano, también buscará dialogar con el ex postulante del Frente de Todos, Matías Lammens.



Antes de ingresar a la reunión en Parque Patricios, Solano dijo a Télam que su intención es poder "llevar los proyectos que el Frente de Izquierda" presentó durante la campaña electoral, y consideró que el encuentro con Rodríguez Larreta es una oportunidad para hacer llegar a los oídos del jefe de Gobierno reclamos de diversos actores sociales.



"Vamos con la completa seguridad de que nadie va a confundirse y va a ver ningún tipo de maridaje entre nosotros y el gobierno, ya que hemos demostrado que somos independientes y opositores", dijo el diputado del Partido Obrero.



En ese sentido, señaló que haber rechazado la invitación hubiera sido un error: "Si, por ejemplo, las enfermeras se enteran que no voy me dirían que estoy loco. Hay que ir a plantear esos temas".



Solano dijo que planteará acciones contra la precarización del trabajo en el sector privado y en el estado de la ciudad que, según solano, afecta a 18.000 trabajadores.



Además de temas educativos y de Salud, Solano pondrá el acento en el proceso de descontaminación de asbesto en el subte y la concesión de ese sistema de transporte, ya vencida y que el Frente de Izquierda pretende estatizar.