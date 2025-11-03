Romagnoli tras el empate con Godoy Cruz: "Pelearemos hasta el final"

Las declaraciones de Leandro "Pipi" Romagnoli, entrenador de San Martín, confirmaron la determinación del equipo de luchar por la permanencia: “Seguimos en carrera y la vamos a pelear hasta el final”. Romagnoli dio estas impresiones tras la paridad obtenida ante Godoy Cruz en Mendoza.

El director técnico reconoció que el empate no fue totalmente satisfactorio para ninguno de los equipos, pero se mostró optimista de cara a los dos últimos partidos de la fase regular del campeonato. El objetivo primordial es llegar al último partido “con la expectativa de dejar a San Martín de San Juan en Primera”.

Romagnoli calificó el encuentro contra Godoy Cruz como "un clásico en todo sentido". Ambos equipos se jugaban "un montón de cosas, como salir de la zona de abajo".

El DT consideró que el partido fue "un buen encuentro" y muy disputado, destacando que se jugó "mucho por arriba". En su análisis, el entrenador indicó que el primer tiempo fue "un poquito más para Godoy Cruz, que tuvo la de pelota", mientras que el segundo tiempo, específicamente los primeros 20 o 25 minutos, fueron del conjunto verdinegro. Concluyó que, dado el desarrollo, el empate "está bien".

El cuerpo técnico ya se enfoca en los dos encuentros de "vital importancia" que restan. Estos partidos serán dos "verdaderas finales" si el equipo quiere mantenerse en la elite del fútbol argentino.

La próxima fecha, San Martín recibirá en casa al "siempre complicado Lanús". Luego, deberá viajar a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi en la última jornada. Este último encuentro tiene un agregado especial, ya que el "Tiburón" es un rival directo en la lucha por la permanencia.