Rompió el silencio: Mbappé habló tras perder el Mundial con Argentina

La final del Mundial de Qatar 2022 fue uno de los partidos más apasionantes y destacados de Mbappé. Es necesario recordar que "La Tortuga" apareció en los momentos que Francia más lo necesitaba, logrando ser protagonista de tres goles. Sin embargo, luego de un gran juego, la victoria fue para los "Albicelestes" en la tanda de penales. Este miércoles, "Kiki" se reincorporó al París Saint-Germain y ya convirtió su primer tanto en el regreso.

El delantero francés habló con los periodistas con una sonrisa luego de vencer a Racing de Estrasburgo por 2 a 1. Sin embargo, lo sorprendieron con una inesperada pregunta: "¿Has hablado con Leo Messi sobre las celebraciones del Mundial de Argentina, algunas de las cuales te han apuntado?". A eso, Mbappé contestó: "Charlé con él después del partido, lo felicité porque era la búsqueda de su vida para él. Para mí también, pero fallé, así que siempre tienes que ser un buen jugador. Las celebraciones no son mi problema. No hay que malgastar energías en cosas tan fútiles".

Cabe resaltar que, durante las celebraciones de la Selección Argentina tras ganar la Copa del Mundo, Kylian Mbappé fue nombrado en diversos cantos e incluso circuló un muñeco con su rostro. Por otro lado, una vez estando delante de los micrófonos, aprovechó el momento para referirse sobre su deseo de volver a compartir cancha con el 10 argentino: "Lo importante es dar lo mejor de mí por el club. Vamos a esperar a que vuelva Leo para empezar a ganar partidos y volver a marcar goles".

Pasado, presente y futuro para Mbappé

Además, Kylian realizó un análisis sobre la final con Argentina: "No creo que se digiera nunca. Ahora, como le dije al entrenador y a los compañeros, no hay razón para que mi club pague por un fracaso en la selección. El PSG no es responsable de nuestra derrota. Intenté volver con la mejor energía posible, siendo lo más positivo posible. La final fue un partido loco, empujamos porque sabía que sin nada podíamos darle la vuelta a la situación. Eso es lo que hicimos muy tarde en el juego".

Para finalizar, le consultaron si el penal sobre la hora que le dio el triunfo al PSG en estos días tenía una tensión similar a alguno de los que definió frente al arquero argentino, Emiliano Martínez. Tras eso, Kylian Mbappé aseveró: "¡Ambos! Son diferentes emociones, diferentes escenarios. El Mundial lo perdemos por otras cosas, acá sabía que es un penalti que nos daba la victoria. En el Mundial, no lo sabíamos".