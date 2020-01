Rossi analizó gestión en Defensa con el PJ y dijo que macrismo impuso "ajuste fiscal" en esa cartera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se reunió hoy con el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, y los equipos técnicos de su cartera y del PJ para analizar las futuras políticas de ese ministerio, en el cual, según el funcionario, durante el macrismo "primó una política de ajuste fiscal".



Rossi sentenció que en el área de Defensa debe haber una política "consensuada por todos los argentinos".



Fuentes partidarias dijeron que esta reunión y otras similares programadas tienen además el objetivo de mostrar al PJ "activo" y como una "usina de ideas" para la gestión del gobierno.



Al ingresar al edificio porteño del PJ de la calle Matheu 130, Rossi dijo: "Encontramos un ministerio en donde primó una política de ajuste fiscal y eso es una mirada equivocada, porque debe primar la defensa del país".



Durante la exposición de más de una hora el funcionario detalló los principales actos realizados desde el 10 de diciembre pasado y las medidas que adoptará en los próximos meses.



El ministro explicó que "fue una convocatoria que realiza el PJ a los ministros de determinadas áreas en el que el partido ha tenido equipos técnicos elaborando propuestas durante toda la campaña electoral".



Sobre la gestión de Cambiemos en esa cartera, Rossi insistió con que el macrismo "tomó decisiones pensando en un ajuste fiscal y no en la política de defensa", aunque remarcó que las inversiones en esa materia estarán sujetas al "contexto económico del país".



"Queremos definir una política de defensa consensuada por todos los argentinos porque tener una política de defensa explícita hace a la autoestima del pueblo", agregó.



También dijo que "hay que fortalecer el reequipamiento de las Fuerzas Armadas porque para ejercer esa defensa debemos tener un instrumento militar que esté actualizado y, en ese sentido, vamos a trabajar a pesar del contexto económico".



Al respecto, sostuvo que "el reequipamiento tiene que tener como prioridad el desarrollo de la industria de la defensa ya que esta significa generación de puestos de trabajo".



Por su parte, el diputado Gioja hizo referencia a la importancia de este encuentro al afirmar que "se está cumpliendo con lo que pidió el presidente Alberto Fernández cuando visitó el partido" en octubre del año pasado, "porque se continúa trabajando en comisiones técnicas siendo una usina de pensamiento y sigue con las puertas abiertas".



El ministro de Salud y coordinador de los equipos técnicos del PJ nacional, Ginés González García, afirmó que "el partido es mucho más que un instrumento electoral y por eso continuamos con las reuniones de equipos técnicos porque queremos seguir recreando las ideas y usando el valioso capital humano que tiene el Justicialismo independientemente de si estemos o no en el gobierno".



Del encuentro también participaron el senador nacional Jorge Taiana y la diputada nacional Lucía Corpacci, entre otros dirigentes justicialistas.



Al finalizar la reunión voceros del PJ ratificaron a Télam que estas reuniones continuarán realizándose con otros ministros.



En el marco del inicio de la campaña electoral del año pasado, cuando todavía no estaban definidos los candidatos ni resuelta la alianza electoral del Frente de Todos, la Mesa de Acción Política y las autoridades partidarias decidieron poner en marcha comisiones que elaboraran propuestas según las distintas temáticas.



Esta iniciativa tuvo su acto final cuando las comisiones coordinadas por González García le entregaron a principios de octubre los documentos finales al entonces candidato a presidente Fernández, quien luego de ser electo visitó la sede partidaria y alentó a continuar con esa tarea.