Rueda respaldó a Adámoli y pidió dejar de lado las diferencias

Luego de haber asumido la presidencia del Partido Bloquista, Luis Rueda encabezó la primera reunión del renovado Comité Central y aprovechó la ocasión para respaldar a Laura Adámoli de Bravo como la segunda autoridad partidaria, cargo que quedará oficializado en marzo próximo cuando regularicen su situación todos los departamentos.

La reafirmación de la viuda del “Polo” Bravo como vicepresidenta primera se da luego de una semana con declaraciones calientes en el espacio centenario, ya que la concejal del 25 de Mayo Sandra Quiroga dijo tener más pergaminos y militancia para ocupar el cargo.

“Hoy (por este viernes) arrancamos una nueva historia en el Partido Bloquista, donde todos serán protagonistas. Desde la conducción queremos un partido con jóvenes activos, hoy damos ese primer paso y estoy confiado en que lo que viene será muy bueno”, dijo Rueda.

El presidente del Partido Bloquista hizo un llamado a la unidad y a pensar un partido en grande, Mariano Martín DIARIO HUARPE.

Al mismo tiempo añadió que “debemos dejar de lado las diferencias para que en el caso de que haya interna, el sector que pierda luego se sume a trabajar. Si queremos un partido grande, debemos pensar en grande. Tenemos que ser un partido grande para la gente de San Juan”.

Sobre la correligionaria que lo secundará, el flamante presidente bloquista afirmó que “le pedí a Laura (por Adámoli) que me acompañe y sé que lo hará de la mejor forma”.

Para cerrar su alocución sentenció que “tenemos que hacer crecer al bloquismo. Este partido me dio todo y lo sigue haciendo porque los tengo a ustedes y me siento orgulloso por la confianza que me dieron”.

Protagonistas

Laura Adámoli de Bravo

Laura Adámoli de Bravo fue respalda como segunda autoridad del partido, foto Mariano Martín DIARIO HUARPE.

“Lo soñamos cuando nos invitaron y acá estamos. Me emociona que el partido esté abierto. Me pongo a disposición de todas las mujeres para que armemos un gran equipo de trabajo. Quiero que estemos juntas y debatamos acá adentro nuestras diferencias. Yo estoy a disposición de Luis”.

Andrés Chanampa

Andrés Chanampa, como tesorero del triunvirato, anunció una remodelación a la sede central del Partido Bloquista, foto archivo DIARIO HUARPE.

“Viene un cambio integral para el Partido Bloquista. Haremos un partido cómodo para todo, un partido al estilo del siglo 21. Acá todos tienen lugar y debemos continuar trabajando para que este partido histórico en San Juan continúe creciendo”.

Ausente con aviso

El intendente de Angaco Carlos Maza Pezé, quien será vicepresidente segundo del Comité Central, no formó parte de la primera reunión por estar enfermo. Luego de haberse recuperado de coronavirus, ahora está atravesando un cuadro de varicela.