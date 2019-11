Ruggeri: "El partido más difícil de River fue con Boca y lo ganó"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex defensor de River Oscar Ruggeri minimizó el rival complejo que el club de Núñez tendrá mañana en la definición de la Copa Libertadores en Perú y recordó el resultado de la Superfinal del año pasado en Madrid.



"Los hinchas de Flamengo están embalados, como que ya está, pero no lo veo así. Para mí, el partido más difícil de River lo tuvo con Boca, en Madrid, pero como lo ganaron te dicen que el más difícil será el de mañana", señaló Ruggeri en rueda de prensa luego del partido de leyendas en el Fan Fest de Lima.



El "Cabezón", campeón de Copa Libertadores y de la Intercontinental con River en 1986, destacó la mentalidad del equipo que dirige Marcelo Gallardo.



"Para ganar la copa necesitás un equipo de hombres, como cuando la ganamos en el 86 que teníamos una presión gigante. No sé si los de Flamengo tienen eso que sí tiene el River de Gallardo", señaló Ruggeri.



Por su parte, el ex delantero colombiano Juan Pablo Ángel remarcó que River tiene "experiencia en esta clase de partidos" y que Flamengo es un equipo "con mucho gol".



Desde su punto de vista, el campeón saldrá de quien cometa "menos errores, con mucha concentración".