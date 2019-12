Sáenz ordenó un análisis legal y consulta a la Legislatura sobre la adhesión al protocolo de aborto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ordenó un análisis legal y una consulta a la Legislatura provincial sobre la adhesión al protocolo de abortos no punibles anunciado la semana pasada por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.



Fuentes gubernamentales informaron hoy que el mandatario salteño adelantó, en reunión de gabinete, que antes de tomar una decisión al respecto, solicitará un análisis legal del alcance del protocolo.



Asimismo, consideró conveniente consultar la opinión de la Legislatura, como institución de representación popular, sobre la adhesión a dicho protocolo, y pedirá consideraciones sobre el que está vigente actualmente en la provincia.



En Salta rige un protocolo luego de que Corte Suprema de Justicia exhortara a las autoridades nacionales y provinciales, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual.



La semana pasada, el ministro de Salud de la Nación anunció un nuevo protocolo de abortos no punibles, con el fin de actualizar la guía de prácticas anterior, teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015 y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas siguiendo cánones internacionales.