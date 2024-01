La organización del Safari tras las Sierras dio a conocer los costos que este importante evento deportivo tendrá para todos aquellos que quieran participar en sus diferentes categorías. Cuando trascendieron los respectivos montos, los corredores mostraron su malestar al ver el fuerte aumento que tuvo con respecto al año anterior.

La Asociación de Pilotos Vallistos (APIVA), comunicó que la modalidad motos se correrá los días 2, 3 y 4 de febrero. En tanto, los autos tendrán su turno el 9, 10 y 11 del mismo mes. Cada categoría tiene su propio precio, pero la polémica se generó en el costo de la inscripción para los autos, ya que para participar los pilotos deberán abonar una inscripción de $60.000 más una licencia médica de $53.000, una licencia deportiva de $5.000 y un seguro médico del que aún no se conoce su valor. En total, un participante deberá tener un promedio de $118.000 para poder participar.

Los corredores no tardaron en mostrar su descontento, como en el caso de Eduardo Eschiva que aclaró a DIARIO HUARPE: “El año pasado pagamos algo de $40.000 para APIVA de inscripción y después $20.000 el seguro, pero nada más. Ahora, este año nos piden más del doble. Además, en el caso de piloto y navegante se debe multiplicar por dos el gasto”.

“Esta es la carrera más importante en San Juan y por eso nos quieren obligar a pagar. No sé si va a ser un éxito el Safari este año” expresó.

Por otro lado, Eliana y Cristina, las únicas mujeres vallistas que corren esta competición expresaron que “les conviene competir en La Rioja, en vez de acá. Allá no te piden tanto como acá. No se puede entender”.

“No solo hablamos por nosotras, sino por todos los vallistos que corren, es un pago muy grande” sostuvieron.

Luego, ambas corredoras reflexionaron: “Es muy elevada la suma y la situación del país no es fácil. Esto es un gusto que nosotras nos damos y en la reunión dijeron que los secos no corren, pero no es una cuestión de secos, es una cuestión de ponerse en el lugar de los que vienen de la ciudad que tienen que pagar hospedaje, comida y traslado”.

En la edición del año anterior, hubo una gran participación tanto de sanjuaninos como corredores de La Rioja, Mendoza y Córdoba, entre otras provincias. Según informaron desde APIVA, hubo alrededor de 150 participantes y 25.000 turistas. Este evento no solo beneficia a los entes organizadores, sino que significa un fuerte ingreso para el sector hotelero y gastronómico de Valle Fértil.

Cifra

En promedio, un piloto deberá contar con $118.000 para la inscripción más el seguro, del cual aún no trascendió el monto. En caso de contar con piloto y navegante, deberán abonar el doble. Esto sin contar con los gastos de hospedaje y traslado de los mismos.

Recorrido

La asociación informó que el recorrido para el Safari tras las Sierras presentado para este año es el mismo que en el 2023, además presentaron una opción alternativa en el caso de no aprobar la primera. Por su parte desde la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicaron a DIARIO HUARPE que desde dicha repartición se encargan de aprobar o no el impacto de la actividad deportiva en el paisaje protegido. Luego agregaron que “los evaluadores están trabajando en el pedido de la declaración de impacto”.