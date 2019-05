Durante el mes de abril, el intercambio comercial con Brasil arrojó un saldo positivo de US$ 4 millones explicado por el desplome de las importaciones del 45,9% interanual por un total de US$ 904 millones, frente a exportaciones por US$ 908 millones.

El comercio bilateral totalizó así US$ 1.812 millones en abril, 31,4% inferior al valor registrado el año anterior; y el leve superávit en el saldo comercial contrasta con los US$ 698 millones de déficit de abril de 2018.

El país acumula cinco meses de superávit consecutivos, según datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, citados por la Cámara Argentina de Comercio.