Salen a buscar financiación para el acueducto Retamito-Las Lagunas

Con esta obra, las poblaciones del departamento de Sarmiento que nunca tuvieron agua potable, la tendrán.

En total se calculan alrededor de 7000 habitantes los que se beneficiarán.

Es decir un 30 por ciento de la población total de sarmiento.

Pero el dato más relevante, si se quiere, es que entre esos grupos poblacionales, están los pueblos de las comunidades Huarpes de las Lagunas de Guanacache y puestos de alrededores que nunca contaron con el servicio.

En contacto con una alta fuente de la Empresa Estatal OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) contó que el anteproyecto contempla, entre otros detalles, una perforación en la localidad de Retamito, cañerías por 40 kilómetros de longitud, válvulas de presión, cámaras y conexiones varias.

El presupuesto oficial ronda los 40 millones de pesos (sin las últimas actualizaciones).

Buscando el dinero

La fuente de OSSE aseguró que ya han sido consultados dos organismos de financiación (uno nacional y el otro internacional) pero hasta el momento, la obra no condice con los requisitos de los programas disponibles. Es decir, el proyecto no encaja en ningún programa de financiación, lo cual no significa que no vaya a salir en los próximos días, ya que los encargados de la gestión lo se siguen haciendo.

Cabe recordar que el acueducto partirá del distrito Retamito, donde se encontrará la perforación; y luego pasará por San Carlos, Tres Esquinas y finalizará en las Lagunas de Guanacache.

“Una vez logrado el financiamiento”, contó la fuente “el anteproyecto se transformará en proyecto e, inmediatamente se hará el llamado a licitación, porque para los dos gobiernos, municipal y provincial es prioridad”.

Al enterarse de la buena nueva, los pobladores de Sarmiento que hoy por hoy se abastecen del líquido vital por la asistencia de los camiones municipales o, directamente, de los canales, celebraron que el proyecto no esté dormido.