Salieron los detalles más escandalosos de la separación de Facundo Arana y María Susini

La ruptura de Facundo Arana y María Susini, tras casi dos décadas de convivencia y tres hijos en común, atraviesa momentos de extrema fricción. Aunque el actor sostuvo inicialmente que "resolverían sus asuntos en privado", los detalles de un reciente altercado familiar han salido a la luz.

El hecho detonante ocurrió en enero de 2026 durante la Copa de verano de equitación. Pilar Smith detalló en el programa LAM que: "Aparentemente, uno de estos días, se cae del caballo y fue una caída bastante fea. Llamaron a la ambulancia para llevarla al hospital e intentan comunicarse con los padres para que la acompañen".

Sin embargo, el acompañamiento parental se vio frustrado por el mal vínculo de la pareja. Según la panelista: "María habría dicho que no fuera Facundo al hospital". A raíz de esto, "como ella tampoco pudo estar, fue un jinete chileno el que la acompañó y su entrenador. Los testigos que estaban ahí dicen que Arana fue, pero se quedó en la puerta porque no lo dejaron entrar". Testigos presenciales reafirmaron que "Arana fue, pero se quedó en la puerta porque no lo dejaron entrar".

La crisis, que algunos vinculan a los "50 años" del actor, parece esconder matices más oscuros. Al respecto, Ángel de Brito advirtió: "Nos dieron muchos más detalles que no vamos a contar. Tenemos una versión más fuerte, lo estamos contando light". Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha brindado respuestas oficiales sobre este tenso episodio.