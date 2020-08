San Juan pidió reclasificar un caso positivo de un sanjuanino que vive en otra provincia

Sin casos nuevos de coronavirus dentro de la geografía local, el Ministerio de Salud Pública elevó a la Nación una solicitud para reclasificar a un paciente sanjuanino que dio positivo, pero vive en otra provincia del país. Por ese motivo, desde la cartera sanitaria buscan que no se agregue al registro local, como ya pasó en otras oportunidades.

Todo radicó en que en el parte vespertino de coronavirus en el país, se informó que San Juan tenía un nuevo caso, sin embargo esa persona no está en la provincia. Debido a esta situación, las autoridades locales entienden que no es propicio anexarlo al conteo sanjuanino porque el contagiado no estará recibiendo asistencia sanitaria local.

El parte señaló que en 24 horas dieron negativo 208 testeos que fueron analizados en el laboratorio de virología del Hospital Guillermo Rawson. Además, se destaca que desde que comenzó la pandemia a la fecha solamente hubo 22 casos positivos en San Juan, lo que significa que es una de las provincias con mejor estatus sanitario del país.

De los casos que se confirmaron, 18 lograron vencer la enfermedad y quedaron bajo la categoría de recuperados. Algunos de ellos, de forma anónima, se animaron a donar plasma para generar un banco local al cual recurrir en el caso de ser necesario ante una posible circulación viral, tal como lo señaló la jefa de Epidemiología Mónica Jofré durante la conferencia del último viernes.

Actualmente hay 4 sanjuaninos que están cursando la infección: el transportista del caso 19 que viajó a La Rioja y Mendoza y fue detectado en el Estadio del Bicentenario; el camionero asintomático del caso 20; el contacto estrecho del 19, un joven de 20 años sin síntomas; y una repatriada sanjuanina que vino desde Buenos Aires y tiene 29 años.

En el mismo informe expedido por las divisiones de Bioquímica y Epidemiología, se destacó que hay sólo 2 casos sospechosos. Además, señalaron que 418 personas están cumpliendo la cuarentena obligatoria en los hoteles, mientras que 6.037 ya pasaron por ese proceso.

EL REGISTRO LOCAL

Los casos recuperados

El 28 de marzo se registró el primer caso en San Juan. Una médica de 29 años que llegó a la provincia desde Europa. El 10 de abril, una mujer repatriada de Brasil arrojó positivo y se transformó en la segunda infectada. Ambas fueron importadas.

El 5 de mayo, un transportista de 43 años se contagió de la enfermedad y fue el tercero en San Juan. El hombre llegó en vuelo sanitario desde Buenos Aires y fue detectado en un hisopado que le hicieron en Hospital Guillermo Rawson, pese a que venía con tres PCR negativas. El 18 de mayo, Laura Galván, la médica hermana del transportista dio positivo y fue la cuarta en el registro epidemiológico. Todo indicó que se contagió de su hermano por lo que se la consideró infección por contacto estrecho. La profesional terminó siendo el nexo trasmisor para que un neumonólogo de 63 años se convirtiera el 27 de mayo en el quinto caso, ya que estuvieron reunidos en los días previos a que la médica cursara la enfermedad.

El 10 de junio una joven llegó de Estados Unidos y dio positivo siendo la número seis. El 12 de junio, otro estudiante sanjuanino que retornó a la provincia desde México arrojó coronavirus en sus testeos y fue el séptimo. Ambos casos fueron asintomáticos y estuvieron cumpliendo la cuarentena en hoteles.

El 22 de junio se conoció el octavo caso. Fue un transportista de 38 años que obligó a aislar a 12 familiares.

El 5 de julio llegó el turno del noveno: transportista chileno que dio positivo en los controles que realiza la provincia en los pasos limítrofes.

Un joven repatriado fue el décimo caso. Vino desde Buenos Aires, estuvo aislado en un hotel porque era asintomático.

Los casos decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimocuarto: correspondieron a obreros de la construcción que fueron repatriados desde Buenos Aires, donde cumplían sus tareas.

El caso quince fue un joven repatriado que vino desde Perú, fue asintomático y cumplió la cuarentena en un hotel desde el 19 de julio que se lo detectó. En ese mismo día informaron del caso dieciséis, un sanjuanino de 39 años asintomático.

El 21 de julio se dieron a conocer los casos diecisiete y dieciocho, el primero un hombre de 69 años, mientras que el otro un joven de 18. Ambos llegaron desde Buenos Aires y estuvieron sin síntomas.