El Gobierno provincial encabezado por Sergio Uñac tomó la decisión de hacerse responsable por el pago a contratados del personal de salud que dependía de Nación. Se trata de un numeroso grupo superior a los 800 trabajadores que desempeñaron sus tareas durante la pandemia de coronavirus.

El secretario Administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, manifestó a DIARIO HUARPE que un total de 821 contratados por Nación pasarán a ser parte del Estado provincial. En este sentido, indicó que por decisión del gobernador Uñac y tras la asignación de fondos, el Gobierno local financiará a los contratados que ingresaron al sistema de salud durante la pandemia de Covid-19. “Estos contratados van a ser reubicados en los nuevos hospitales y centros de salud”, aseguró.

Al mismo tiempo, el funcionario provincial se refirió a una supuesta demora de dos meses en el pago que fue denunciada a través de las redes sociales por personal de Salud contratado. Sobre esto, aseveró que puede haber una demora que no supera los 24 días, teniendo en cuenta que el pago de haberes del mes de julio, se debe pagar en agosto. “Quizás puede haber un caso puntual del cual no tenemos conocimiento, pero la generalidad es que no hay tanta demora”, agregó.

Además, Benelbaz señaló que el Ministerio de Salud cuenta con una serie de programas nacionales que disponía de una partida de fondos en las que se podía emplear personal. Fue así que este recurso se utilizó para tomar profesionales y reforzar las áreas por la pandemia de Covid-19.

"Ahora se tomarán partidas provinciales para pagarles a los contratados. Son profesionales que desarrollaron actividades en los centros de hisopado y en los vacunatorios. Hablamos de enfermeros, licenciados, médicos y demás profesionales de la salud", aseveró.

Finalmente, manifestó que los ingresos del personal contratado no sufrirá muchas modificaciones y recordó que en pandemia se abonó un porcentaje mayor porque se trataba de trabajadores que se encontraban "al frente de una batalla que pocos conocíamos".